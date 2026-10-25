Retrato de Brigitte Bardot pintado por Kees van Dongen vendido por 1,35 ME

Um retrato da atriz francesa Brigitte Bardot (1934-2025), pintor Kees van Dongen (1877-1968), foi vendido por 1,35 milhões de euros num leilão realizado em Paris.

Um retrato da atriz francesa Brigitte Bardot (1934-2025), feito pelo pintor Kees van Dongen (1877-1968), foi vendido por 1,35 milhões de euros num leilão realizado em Paris, informou a leiloeira Artcurial. A obra, que permaneceu durante mais de 60 anos no atelier do artista, foi alvo no sábado de uma intensa disputa de 40 minutos durante um leilão de arte moderna e contemporânea, no âmbito da semana da Art Basel Paris, informou a Artcurial em comunicado.

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O retrato, intitulado ‘B.B. aux yeux d’autruche’ (Brigitte Bardot com olhos de avestruz), foi criado em 1959 e entrou no mercado com uma estimativa de preço entre os 800 mil e os 1,2 milhões de euros. Trata-se de um óleo sobre tela de 130 por 97 centímetros que retrata Bardot nos anos que se seguiram à estreia de ‘E Deus… Criou a Mulher’ (1956), filme que ajudou a torná-la um ícone internacional.

A sessão fotográfica que serviu de base ao retrato foi organizada pela revista Paris Match e documentada pelo fotógrafo Izis, segundo a Artcurial.

Van Dongen, nascido nos Países Baixos e radicado em Paris, foi um dos mais notáveis retratistas da sociedade francesa do século XX. O seu estilo é marcado por cores intensas e contrastes, elementos presentes no fundo amarelo do retrato de Bardot.

Um Gauguin (1848-1904) e um Basquiat (1960-1988) também foram a leilão.

As três sessões de arte moderna, contemporânea e cerâmica contemporânea, organizadas pela leiloeira na sexta-feira e sábado, arrecadaram um total de 20,9 milhões de euros, incluindo comissões, com a venda de 220 lotes.

Entre as principais licitações, destacou-se o quadro ‘Breton et Bretonne au Pouldu’, de Paul Gauguin, que atingiu 2,61 milhões de euros, enquanto uma obra sem título de Jean-Michel Basquiat, datada de 1981, foi vendida por 1,06 milhões de euros.

‘La petite Fenêtre’, de Pierre Bonnard (1867-1947), atingiu 1,44 milhões de euros, enquanto ‘L’Île Chevalier’, de Maurice Denis (1870-1943), foi arrematada por 900.320 euros.

A lendária atriz francesa Brigitte Bardot, ícone feminino dos anos 1960 e fervorosa defensora dos animais, morreu no final de dezembro, aos 91 anos, anunciou a Fundação Brigitte Bardot.

A Fundação adiantou ainda que a antiga atriz francesa morreu na sua residência La Madrague, em Saint-Tropez, no sul de França.

Brigitte Bardot tinha abandonado o cinema há mais de 50 anos, deixando para trás cerca de 50 filmes e duas cenas que entraram para o panteão da sétima arte: um intenso mambo improvisado num restaurante de Saint-Tropez, em “E Deus… Criou a Mulher” , que expressou pela primeira vez no cinema o desejo feminino ao mesmo nível do masculino, e um monólogo, nua, na abertura de “O Desprezo”.