Internacional

Supremo do Brasil prorroga votação por mais duas horas

  • Lusa
  • 25 Outubro 2026

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro prorrogou por mais duas horas o horário de votação em todo o Brasil da segunda volta das eleições presidenciais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro prorrogou por mais duas horas o horário de votação em todo o Brasil da segunda volta das eleições presidenciais, após a falta de autocarros do transporte público em várias cidades brasileiras. A votação deveria encerrar às 17h00 locais (20h00 em Lisboa), e agora estende-se até às 19h00 (22h00 em Lisboa).

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A decisão do juiz Cristiano Zanin atendeu a um pedido da campanha do Presidente Lula da Silva, que acionou tanto o Tribunal Superior Eleitoral, quanto o STF, denunciando que em algumas cidades, entre elas São Paulo e Salvador, foi reduzida a frota de veículos, o que teve impacto no direito de os eleitores irem votar.

A decisão do juiz Cristiano Zanin atendeu a um pedido da campanha do Presidente Lula da Silva, que acionou tanto o Tribunal Superior Eleitoral, quanto o STF, denunciando que em algumas cidades, entre elas São Paulo e Salvador, foi reduzida a frota de veículos, o que teve impacto no direito de os eleitores irem votar. “Em síntese, relata o reclamante que, nos municípios em questão, não há frota suficiente no transporte público que permita o deslocamento de eleitores para locais de votação”, escreveu Zanin, na decisão.

Considerando a gravidade dos fastos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal (…), e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h00, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as secções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento”, determinou.

Com isso, a divulgação do total de votos das urnas está suspensa e, até ao momento, a assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral não soube informar o que acontece com os locais de votação que já haviam encerrado os trabalhos.

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