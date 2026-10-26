“Acusação falsa”. Pinto Luz nega conflito de interesses no novo regime da reabilitação urbana

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, rejeitou esta segunda-feira as acusações de conflito de interesses relacionadas com a aprovação de alterações à legislação urbanística, considerando que são “falsas”, “profundamente ofensivas” e atentam contra a sua integridade. Numa audição na Assembleia da República, o governante garantiu que não utilizou o Governo nem a legislação para resolver questões relacionadas com o seu passado autárquico e exigiu rigor aos partidos da oposição.

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“Não tenho nada a esconder, não tenho medo de nenhuma pergunta e não admito que alguém coloque em causa a minha integridade sem que eu tenha a oportunidade de responder olhos nos olhos”, afirmou no início da audição parlamentar.

O ministro mostrou-se particularmente crítico em relação à forma como as suspeitas foram divulgadas, dizendo estar “profundamente indignado” com a “ligeireza com que se fazem acusações gravíssimas” e com a facilidade com que, na sua perspetiva, se transforma uma suspeita numa condenação pública antes de serem conhecidos todos os factos.

“Acusam-me de ter usado o Governo e a legislação da República para resolver assuntos do meu passado autárquico. É uma acusação falsa. Absolutamente falsa”, declarou, rejeitando “sem qualquer hesitação” as acusações de que tem sido alvo.

A audição foi agendada, a pedido do próprio governante, para esclarecer as suspeitas de um eventual conflito de interesses na aprovação de alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e ao Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.

Em causa está, em particular, o novo regime da reabilitação urbana, aprovado pelo Governo em maio através do Decreto-Lei n.º 108/2026, que reduziu de dez para três anos o prazo para o Ministério Público ou movimentos de cidadãos impugnarem judicialmente determinadas decisões autárquicas em matéria de urbanismo. A alteração gerou dúvidas sobre os seus eventuais efeitos em processos relacionados com decisões tomadas por Pinto Luz quando era vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, cargo que exerceu entre 2011 e janeiro de 2024.

Esta manhã, Pinto Luz assegurou estar disponível para responder às questões colocadas pelos deputados e defendeu que eventuais responsabilidades devem ser apuradas pelas entidades competentes. “Se há decisões que devem ser apreciadas pela justiça, que sejam apreciadas. Se há perguntas a fazer, que sejam feitas. Se há responsabilidades a apurar, que sejam apuradas”, afirmou.

"Acusam-me de ter usado o Governo e a legislação da República para resolver assuntos do meu passado autárquico. É uma acusação falsa. Absolutamente falsa.” Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e da Habitação

O governante sublinhou, contudo, que o escrutínio político deve ser acompanhado de responsabilidade por parte de quem faz acusações. “O que não podemos aceitar é que a legítima fiscalização democrática seja confundida com o direito de lançar suspeitas sem as demonstrar”, sustentou, defendendo que a obrigação de fundamentar as afirmações não desaparece por se estar na política.

“Quem exerce funções públicas tem o dever de explicar as suas decisões. Mas quem acusa também tem a obrigação de fundamentar aquilo que diz”, acrescentou.

Entre os casos em discussão está o empreendimento associado ao hotel Hilton, em Carcavelos. Em julho deste ano, o Ministério Público avançou com uma ação no Tribunal Administrativo de Sintra relativa a decisões relacionadas com o licenciamento do empreendimento, incluindo a emissão do alvará de construção, em 2011, e a anexação de uma rua pública ao terreno e um aditamento ao alvará, ambos em 2023. O procurador defendeu também a demolição dos três últimos pisos do empreendimento, por considerar que não respeitam as regras do Plano Diretor Municipal de Cascais.

O PS e o Livre pediram esclarecimentos ao ministro, considerando que a alteração legislativa levanta dúvidas sobre um eventual benefício para o governante relativamente a decisões tomadas enquanto autarca.

Pinto Luz já tinha rejeitado anteriormente que a lei tivesse sido concebida para responder a processos judiciais relacionados com o seu passado autárquico. Na audição desta segunda-feira, voltou a contestar a associação entre a sua experiência na administração local e uma presunção de culpa.

“Não aceito que o meu passado de autarca seja transformado numa presunção permanente de culpa. Nem que a experiência de quem serviu o poder local passe a ser motivo automático de suspeição quando assume responsabilidades nacionais”, afirmou.

“Não vale tudo em política”

O ministro garantiu estar “absolutamente tranquilo” quanto às explicações que tem para apresentar aos deputados, mas avisou que essa tranquilidade não deve ser confundida com resignação perante as acusações.

“Não vale tudo em política. Não pode valer tudo em política”, insistiu, defendendo que os partidos podem discordar de decisões governativas e escrutinar a atuação do Executivo sem transformar adversários políticos em suspeitos permanentes.

Pinto Luz reiterou que respeita o direito da oposição a fiscalizar o Governo, mas sublinhou que também pretende defender o seu nome e a dignidade das funções que exerce. “A democracia não se defende apenas exigindo transparência a quem governa em determinada circunstância no tempo. Defende-se também exigindo responsabilidade a quem acusa”, concluiu, garantindo que responderá “com toda a frontalidade” às perguntas dos deputados.

(Notícia em atualização)