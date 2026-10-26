Aguiar-Branco remete para deputados eventual revisão da lei das manifestações

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, defende que o direito à manifestação deve ser respeitado e considera que eventuais dúvidas sobre a constitucionalidade da legislação em vigor têm de ser esclarecidas pelo Tribunal Constitucional. Quanto a uma possível revisão da lei que regula este direito, o responsável remete para a iniciativa dos grupos parlamentares, numa altura em que o procurador-geral da República desafiou o Parlamento a rever o diploma de 1974.

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“Não está em causa o direito à manifestação. E ela, aliás, está a ser exercida”, afirmou esta segunda-feira, sublinhando que “a lei está em vigor” e que é com base no quadro legal atual que devem agir tanto os manifestantes como as autoridades responsáveis por garantir o exercício deste direito em condições de legalidade e segurança.

“Se há alguma situação de inconstitucionalidade, ela tem que ser declarada pelo Tribunal Constitucional”, sustentou Aguiar-Branco, acrescentando que o “impulso legislativo” na Assembleia da República depende dos grupos parlamentares.

As declarações surgem depois de o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, ter desafiado esta segunda-feira os deputados a rever o Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de agosto, que regulamenta o direito de reunião e manifestação. O responsável afastou, para já, a intenção de pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade deste diploma, cuja aplicação tem sido questionada na sequência das recentes acampadas pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto.

“O direito à manifestação, como disse, é um direito que é garantido pela Constituição, deve ser exercido e pode ser exercido desde que esteja enquadrado na lei”, afirmou, considerando legítimas as manifestações realizadas em Lisboa e no Porto.

O artigo 45.º da Constituição estabelece que os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público e sem necessidade de autorização, reconhecendo ainda a todos o direito de manifestação.

O presidente do Parlamento considera que as manifestações são uma forma importante de os cidadãos transmitirem as suas reivindicações aos responsáveis políticos, mas ressalva que a decisão sobre as medidas a adotar cabe aos representantes eleitos.

“É uma exigência dos decisores políticos” ouvir aquilo que é dito na rua, afirmou, defendendo, contudo, que “a legitimidade para decidir é na Assembleia da República”. “Uma Assembleia Popular não se substitui ao Parlamento. A nossa democracia e a Constituição assim o dizem. E é assim que deve ser”, declarou.

Nesse sentido, Aguiar-Branco apelou aos deputados para que dialoguem e procurem entendimentos capazes de responder aos problemas identificados pelos cidadãos, em particular à crise da habitação. “O meu apelo é para que os deputados dialoguem, procurem entendimentos e encontrem as soluções para os problemas, nomeadamente da habitação, no local próprio, que é na Assembleia da República”, afirmou.

O responsável recusou, por outro lado, fazer juízos de valor ou críticas ao silêncio do primeiro-ministro e do Presidente da República, reiterando que a sua intervenção enquanto presidente da Assembleia da República deve centrar-se no funcionamento do Parlamento e na procura de consensos entre as bancadas.

Aguiar-Branco defendeu ainda uma abordagem mais racional à crise da habitação, considerando que algumas das medidas adotadas nos últimos anos foram excessivamente influenciadas por posições ideológicas e emocionais. “Nos últimos anos, muitas das medidas que foram tomadas em relação a esta matéria, ao direito à habitação, foram tomadas com uma prioridade à ideologia e às emoções, e menos de forma racional”, afirmou.

Para o presidente da Assembleia da República, a análise dos dados e da realidade do mercado é essencial para encontrar respostas adequadas ao problema do acesso à habitação. “Esta dimensão de olharmos mais para os números e para a realidade também é importante para que nós ponderemos o que há a fazer nesta matéria mais com essa noção da realidade e menos com as emoções”, defendeu.

(Notícia atualizada às 13h30)