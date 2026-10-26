Airbus quer entrar no projeto de caças de nova geração do Reino Unido, Itália e Japão

A Airbus vai discutir com a britânica BAE Systems uma possível participação no programa de caças de nova geração Global Combat Air Programme (GCAP), liderado pelo Reino Unido, Itália e Japão, segundo adiantaram quatro pessoas familiarizadas com assunto ao Financial Times.

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As conversações poderão abrir caminho à entrada da Alemanha no projeto, que procura uma iniciativa europeia para o seu futuro caça de combate, após o colapso da parceira com França e Espanha para desenvolver o Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS, na sigla em inglês).

Os executivos das duas empresas deverão discutir nos próximos dias oportunidades de cooperação em várias áreas da aviação de combate do futuro, incluindo o próprio GCAP. Entre as áreas de cooperação estão aeronaves autónomas concebidas para operar em conjunto com caças tripulados, e a chamada combat cloud, uma arquitetura digital destinada a ligar aeronaves, drones, radares, sensores e satélites e a permitir a partilha de informação operacional, de acordo com as fontes citadas pelo jornal britânico.

A aproximação surge depois de o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter manifestado abertura à entrada da Alemanha no programa, numa reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, em Berlim, no início de outubro. Londres procura alargar a base de parceiros do projeto, que pretende colocar um caça supersónico em operação a partir de 2035.

Contudo, a BAE Systems, a italiana Leonardo e a japonesa Mitsubishi Heavy Industries, através das estruturas industriais do programa, já acordaram os principais termos da repartição de trabalho e da propriedade intelectual. A entrada de um novo parceiro poderá obrigar a rever equilíbrios industriais e responsabilidades num projeto onde os três países fundadores não querem comprometer o calendário.

A eventual entrada da Alemanha poderá, por outro lado, trazer mais financiamento e encomendas ao programa. A Airbus e a BAE já colaboram no Eurofighter Typhoon, o caça europeu desenvolvido com a participação da Leonardo, o que constitui um precedente de cooperação industrial entre as empresas.