AmTrust salva seguradoras Wakam com injeção de 100 milhões de euros

A AmTrust International, seguradora que faz parte do grupo financeiro americano, especializada em riscos empresariais e seguros de nicho, concluiu a aquisição da problemática Big Wakam, sociedade que controla a seguradora francesa Wakam SA e a britânica Wakam UK. A operação permite à Wakam recuperar os níveis de solvabilidade necessários para retomar a subscrição de novos contratos e renovar as apólices existentes, depois de a autoridade de supervisão francesa, a ACPR, ter imposto medidas restritivas no final de setembro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O valor da transação não foi divulgado, mas, segundo informações avançadas pela publicação francesa News Assurances Pro, o negócio terá sido realizado por um montante simbólico e inclui uma cláusula de “retorno a melhor fortuna”. A operação prevê ainda uma injeção imediata de cerca de 100 milhões de euros na Wakam SA, exigida pela ACPR para restabelecer rapidamente uma situação de solvabilidade considerada aceitável.

A estrutura acionista e à gestão, liderada por Olivier Jaillon, atual presidente da Big Wakam e até agora titular de uma participação de 14% através da sociedade Off The Grid, deverá permanecer no capital, segundo a mesma publicação. A estrutura de governação da operação britânica deverá igualmente manter-se inalterada.

Em comunicado, a seguradora indica que, sob o controlo da AmTrust, passa a dispor de fundos próprios suficientes para subscrever novos contratos e renovar as apólices de toda a carteira, em todas as geografias onde opera.

A AmTrust Financial Services registou receitas anuais na ordem dos 7,8 mil milhões de dólares em 2025, segundo a GlobalData. O grupo é especializado em seguros Não Vida, riscos empresariais e coberturas especializadas. Tem atividade nos Estados Unidos, na Europa e noutros mercados. A AmTrust Financial Services, enquanto grupo, indica presença em cerca de 70 países, enquanto a sua seguradora AmTrust International, tem 34 escritórios em 13 países, segundo a apresentação corporativa de 2025.

A Wakam é uma seguradora francesa especializada em seguros distribuídos através de parceiros (B2B2C) , nomeadamente plataformas digitais, empresas de serviços, bancos, retalhistas e outros intermediários. O seu modelo de negócio assenta sobretudo na conceção e gestão de produtos de seguros que outras empresas comercializam junto dos seus próprios clientes.

A crise da Wakam não resultou simplesmente de uma quebra de vendas para 814 milhões de euros em 2024. Segundo o site Exchangassurance , a exposição significativa ao seguro automóvel britânico, num contexto de inflação dos custos de reparação e de sinistralidade desfavorável, contribuiu para deteriorar os resultados.

Em 2025, a situação agravou-se. A Wakam SA terminou o ano com um rácio de cobertura do capital de solvência obrigatório (SCR) de apenas 66%, segundo o relatório de solvabilidade citado pela France Épargne.

A intervenção da ACPR tornou-se pública no final de setembro de 2026. O supervisor proibiu temporariamente a Wakam SA de subscrever novos contratos e renovar os existentes, por considerar insuficiente o plano de recuperação apresentado. Com esta aquisição o problema da Wakam parece ultrapassado.