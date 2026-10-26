Andersen Ibéria integra a CNA e consolida a aposta no Porto

A Andersen Ibéria chegou a acordo para integrar a CNA – Curado, Nogueira & Associados, uma escritório de advogados do Porto. A integração, que produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027, integrará as quatro sócias e a sua equipa na estrutura da Andersen Ibéria. Com esta união, a Andersen sublinha que ampliará as suas competências em Fiscal, Corporate e M&A, Reestruturações e Insolvências, Laboral e Contencioso.

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“A Andersen no Porto tem já uma história. Construíram-na os profissionais do nosso escritório e também a Teresa, a Luísa, a Carla e a Ana a partir da CNA. Este acordo permite-nos continuá-la juntos, numa única sociedade. Queremos que as empresas portuguesas encontrem neste projeto a proximidade de quem conhece o seu mercado e a capacidade de todas as equipas da Andersen Ibéria“, refere em comunicado José Vicente Morote, sócio diretor da Andersen Ibéria.

Teresa Nogueira passará a integrar o Comité Executivo, em Portugal. Luísa Curado integrará a área de Corporate e M&A, enquanto Carla Malhão e Ana Reis coordenarão a prática Fiscal no Porto.

“Em 2018 juntámo-nos à Andersen Global e, ao longo dos últimos oito anos, contribuímos para o reconhecimento e para o crescimento da marca Andersen em Portugal. Integrarmo-nos na Andersen Ibéria é uma escolha de futuro. Queremos pôr a nossa experiência em comum com a de profissionais de toda a Península, trabalhar juntos em assuntos de maior dimensão e oferecer à nossa equipa um espaço onde possa continuar a crescer. É com essa ambição que damos este passo”, refere Teresa Nogueira.