Anthropic avança para a bolsa com avaliação que pode chegar a dois biliões de dólares

Há mais uma gigante a caminho da bolsa norte-americana. A Anthropic publicou esta segunda-feira o prospeto para aquela que deverá ser uma das maiores Ofertas Públicas Iniciais (IPO, na sigla em inglês) de sempre, senão mesmo a maior. A tecnológica, que quer entrar no Nasdaq com o ticker ANT, poderá chegar ao mercado com uma avaliação que pode chegar a dois biliões de dólares.

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A operação, que está a ser liderada pelo Goldman Sachs Group Inc. e pelo Morgan Stanley, ainda não tem uma data marcada, mas a empresa poderá iniciar a apresentação da operação a investidores em meados de novembro, segundo refere o prospeto entregue à Securities and Exchange Commission (SEC).

Os investidores apontam para uma avaliação da empresa que poderá atingir os dois biliões de dólares, o que faria desta a maior entrada em bolsa de sempre, destronando a SpaceX de Elon Musk, que levantou 75 mil milhões de dólares no seu IPO realizado em junho passado, com uma avaliação de 1,8 biliões.

A empresa liderada por Dario Amodei fechou o primeiro semestre do ano com um prejuízo de 80,7 mil milhões de dólares e receitas de 16,3 mil milhões, um valor que compara com os 1,2 mil milhões registados no mesmo período do ano anterior, segundo os dados do prospeto.

A estreia no mercado deverá afirmar a Anthropic, a empresa de inteligência artificial responsável pelos modelos Claude, como uma referência para a forma como Wall Street avalia as principais empresas de IA, incluindo a concorrente OpenAI.

A entrada em bolsa permitiria à empresa levantar capital para financiar as suas ambições na área da IA, que exigem investimentos avultados em infraestruturas de computação para desenvolver e operar modelos sofisticados.

Os elevados capex destinados pelas big tech para investir em IA tem merecido a cautela dos investidores, que mostram receios em relação à capacidade das empresas monetizarem estes investimentos, com o aumento das taxas de juro e a subida das yields das obrigações a pesarem mais no sentimento dos investidores.

Segundo a Reuters, os investidores estão a avaliar a Anthropic em cerca de 1,5 biliões de dólares, abaixo dos aproximadamente dois biliões estimados há uma semana, depois de a startup de IA ter divulgado alguns dados financeiros num recente encontro com investidores.

(Notícia em atualização)