Autoeuropa pagou aumentos apesar de ameaças de congelamentos salariais

Os sindicatos na Alemanha estão a ameaçar avançar para a greve, a partir de janeiro, se a Volkswagen não reverter o cancelamento dos acordos salariais até ao final de outubro. Esta escalada dos conflitos laborais na principal fabricante automóvel da Europa não tem, contudo, tradução em Palmela. Na Autoeuropa os trabalhadores receberam este mês o aumento de 2,5% previsto no acordo em vigor até 2027, confirmou ao ECO Rogério Nogueira, atual coordenador da comissão de trabalhadores.

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“Temos um acordo laboral em vigor até junho de 2027. As negociações para um novo acordo terão início em maio, pelo que, até lá, não existe qualquer proposta a apresentar para além do que já está acordado”, disse Rogério Nogueira quando questionado pelo ECO se a administração da Volkswagen Autoeuropa tinha contactado a comissão de trabalhadores depois de o jornal Süddeutsche Zeitung ter noticiado que Grupo Volkswagen estava a ponderar um congelamento salarial até 2030, para reduzir os custos, após ter tido acesso a documentos internos da empresa, que davam conta que a medida era extensiva aos colaboradores de todo o mundo.

Em comunicado, os trabalhadores consideraram que as notícias “são motivo de enorme preocupação e exigem uma resposta firme por parte de todos os representantes dos trabalhadores”. “A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa não aceitará uma decisão desta natureza” e que “sejam, mais uma vez, os trabalhadores a pagar a fatura”. E deixaram uma ameaça: “Caso esta estratégia venha a ser concretizada, reagiremos com firmeza e determinação, recorrendo a todos os meios de intervenção e mobilização ao nosso alcance para defender os salários, os direitos e o poder de compra dos trabalhadores”.

Rogério Nogueira revelou ao ECO que, “este mês, os trabalhadores já viram refletido nos seus salários o aumento de 2,5%, com um mínimo de 50 euros, previsto no acordo em vigor”.

“Aqui em Palmela a comissão de trabalhadores segue atentamente todos os movimentos relacionados com os temas que estão a ser discutidos na Alemanha e reagiremos em conformidade sempre que acharmos que é necessário, tal como na segunda-feira o fizemos em comunicado”, acrescenta o responsável.

“Não aceitaremos que esta restruturação sirva de justificação para congelar salários, retirar direitos ou impor novos sacrifícios aos trabalhadores. A defesa do poder de compra, da valorização salarial e do futuro da Autoeuropa será sempre uma prioridade da Comissão de Trabalhadores”, acrescentava o comunicado da semana passada.

A maior fabricante de automóveis da Europa planeia cortar 100 mil postos de trabalho e poderá encerrar até quatro fábricas na Alemanha, face à concorrência chinesa cada vez mais intensa, aos custos de direitos aduaneiros na ordem dos milhares de milhões e à dispendiosa transição para os veículos elétricos. De acordo com um levantamento feito pela Deutsche Welle, as métricas pendem a favor da China. Por exemplo, um veículo fabricado em Emden, na Alemanha, custa 4.850 euros; mas na Autoeuropa cai para metade (2.385 euros) e na China, em Tianjin, cai para um quarto (1.078 euros). A fábrica alemã fabrica 29 veículos por trabalhador. Mas, em Palmela, a produtividade é maior: cada colaborador fabrica 39,9 veículos. Na China, o valor dispara para 51,3 veículos.

Perante os planos do Grupo Volkswagen, Thorsten Groeger, do sindicato IG Metall, resumiu a posição dos sindicatos alemães: “Damos à empresa até ao final de outubro para retirar este aviso de rescisão” dos acordos salariais. “Caso contrário, será desencadeado um processo de grande envergadura que, deixem-me ser claro, abrirá caminho para uma ação coletiva na Volkswagen”, acrescentou, em conferência de imprensa.

O conflito com os representantes sindicais relativamente aos cortes previstos atingiu o seu ponto culminante no mês passado, quando a Volkswagen rescindiu quase todos os acordos salariais com os trabalhadores alemães, colocando em aberto para renegociação normas laborais de longa data, incluindo o horário de trabalho e o subsídio de férias.