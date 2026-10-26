Barcelos ajudou 149 pessoas a sair da situação de sem-abrigo

Combater a exclusão social e criar oportunidades para reconstruir projetos de vida são os objetivos do BarcElos d’Abrigo, um projeto do Município de Barcelos distinguido na 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros. Criada em agosto de 2023, a iniciativa assegura acompanhamento próximo e individualizado a pessoas em situação de sem-abrigo, em articulação com os serviços municipais e uma rede de entidades parceiras. Entre agosto de 2023 e dezembro de 2025, o projeto acompanhou 249 pessoas, contribuindo para que 149 deixassem esta condição, e mobilizou uma rede de parceiros que assegurou mais de 2.000 prestações gratuitas de bens e serviços.

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O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2026 – Grupo Mosqueteiros?

Esta distinção representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Município de Barcelos no combate à exclusão social e no acompanhamento das pessoas em situação de sem-abrigo.

Mais do que um prémio atribuído à autarquia, é o reconhecimento do empenho dos/as profissionais envolvidos/as e do trabalho conjunto com as instituições e entidades parceiras que integram a rede de apoio social do concelho. Recebemos esta distinção com satisfação, mas também com sentido de responsabilidade, porque sabemos que por detrás de cada resultado alcançado está uma Pessoa, uma história de vida e a possibilidade de construir um novo caminho. É igualmente um incentivo para continuar a desenvolver respostas de proximidade, centradas na dignidade humana, na autonomia e na inclusão social.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do projeto distinguido?

A origem do projeto BarcElos d’Abrigo, em agosto de 2023, resultou da necessidade de reforçar a intervenção junto das pessoas em situação de sem-abrigo, reconhecendo que este fenómeno exige respostas integradas, especializadas e ajustadas à realidade de cada pessoa.

A situação de sem-abrigo é frequentemente marcada por múltiplas vulnerabilidades, que podem envolver dificuldades no acesso à habitação, problemas de saúde, fragilidade das relações familiares e sociais, desemprego ou ausência de rendimentos regulares. Por isso, não basta responder às necessidades imediatas: é fundamental atuar sobre os fatores que contribuem para a exclusão e criar condições para uma integração sustentável.

Foi neste contexto que o Município apostou numa equipa especializada, capaz de assegurar um acompanhamento próximo, individualizado e continuado, em articulação com os serviços municipais e as entidades parceiras. O objetivo é promover o acesso a direitos fundamentais, facilitar o encaminhamento para as respostas adequadas e apoiar cada pessoa na reconstrução do seu projeto de vida.

Esta intervenção assenta numa convicção essencial: cada pessoa tem uma história e necessidades próprias, pelo que as respostas devem ser construídas consigo, respeitando o seu percurso, o seu ritmo e a sua autonomia.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do projeto e de que forma foram superados?

Um dos principais desafios é a complexidade das situações acompanhadas. A ausência de habitação pode estar associada a problemas de saúde, isolamento, ruturas familiares, dificuldades económicas ou outras vulnerabilidades que não se resolvem com uma única medida. Exige tempo, persistência e uma intervenção articulada entre diferentes áreas.

Outro desafio passa pela mobilização dos recursos disponíveis e pela coordenação das respostas, de forma a garantir que cada pessoa tem acesso ao apoio de que necessita, no momento adequado. A habitação, os cuidados de saúde, a proteção social e a integração profissional são dimensões fundamentais deste processo. A resposta tem passado pelo reforço do trabalho em rede, pela proximidade no acompanhamento e pela construção de percursos individualizados. A colaboração com as instituições locais permite complementar competências, partilhar esforços e mobilizar recursos para responder a situações concretas.

É igualmente fundamental estabelecer uma relação de confiança com cada pessoa acompanhada, respeitando as suas decisões e reconhecendo que os processos de inclusão nem sempre são lineares. A superação destes desafios exige continuidade, flexibilidade e capacidade de adaptar as respostas à evolução de cada situação.

De que maneira o projeto distinguido tem impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O impacto traduz-se na criação de oportunidades reais para que pessoas em situação de sem-abrigo possam recuperar estabilidade, aceder a direitos fundamentais e reconstruir os seus projetos de vida.

Entre agosto de 2023 e dezembro de 2025, o projeto acompanhou 249 pessoas, contribuindo para que 149 deixassem a condição de sem-abrigo e para a integração de 43 pessoas em situação crónica de sem-abrigo. No mesmo período, a rede de parceiros assegurou mais de 2.000 prestações gratuitas de bens e serviços. Estes resultados demonstram a importância de uma intervenção contínua, sustentada numa resposta conjunta entre o Município e as entidades locais.

Um exemplo concreto do trabalho desenvolvido é a articulação das respostas sociais com as soluções habitacionais, permitindo que uma pessoa não se limite a receber apoio pontual, mas possa beneficiar de um acompanhamento que a ajude a alcançar maior estabilidade e autonomia. A existência de respostas habitacionais, aliada ao acompanhamento social e à articulação com os serviços de saúde e de emprego, é determinante para criar condições de integração duradoura.

Importa também salientar que o impacto se estende à comunidade. Ao promover a inclusão e combater a marginalização, o projeto contribui para uma sociedade mais coesa, solidária e consciente de que a situação de sem-abrigo é uma realidade complexa que exige respostas coletivas.

Quais são as perspetivas de futuro em relação ao projeto? Pretendem dar-lhe continuidade, expandi-lo ou adaptá-lo a outras áreas?

A perspetiva do Município de Barcelos é dar continuidade a este trabalho, consolidando a sua intervenção e reforçando a articulação com a rede local de parceiros.

O objetivo é continuar a melhorar a capacidade de resposta às necessidades identificadas, procurando soluções cada vez mais integradas nas áreas da habitação, saúde, proteção social e integração profissional. Será igualmente importante acompanhar os resultados alcançados, identificar dificuldades persistentes e ajustar as metodologias de intervenção às mudanças na realidade social do concelho.

A experiência demonstra que o combate à exclusão social exige respostas consistentes, proximidade e cooperação entre entidades públicas e privadas. Neste sentido, pretendemos valorizar as parcerias existentes e aprofundar as condições que permitem às pessoas acompanhadas conquistar autonomia e manter uma integração efetiva na comunidade.

A distinção no Prémio Autarquia do Ano 2026 – Grupo Mosqueteiros reforça a motivação para prosseguir este caminho. Mais do que replicar um modelo de forma automática, importa consolidar as práticas que demonstram resultados e continuar a desenvolver respostas ajustadas às necessidades concretas da população.

No fundo, o nosso compromisso é claro: trabalhar para que cada pessoa tenha acesso a condições de vida dignas e a uma oportunidade real de reconstruir o seu futuro, porque combater a exclusão social é, acima de tudo, colocar as Pessoas no centro da ação pública.