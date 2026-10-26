Brasil. Futuros da bolsa e do real afundam após vitória de Lula nas eleições

A vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições presidenciais no Brasil está a pressionar a abertura da bolsa e do real brasileiro. Os mercados de futuros estão a apontar para uma queda de cerca de 10% da moeda canarinha, enquanto o índice ETF que segue a bolsa brasileira, o iBovespa, tomba mais de 15%.

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Os resultados das eleições realizadas este domingo estão a provocar uma forte desvalorização dos ativos brasileiros no mercado de futuros, antes da abertura desta segunda-feira. O contrato de futuros do real seguia a tombar 10%. Já o ETF do Nomura para a bolsa brasileira afundava 15%, enquanto o EWZ, outro ETF do mercado acionista brasileiro negociado nos EUA, chegou a tombar 20%, apontando para uma abertura muito negativa da bolsa canarinha neste pós-eleições.

A vitória de Lula da Silva, com 51,75% dos votos, que cumprirá assim o quarto mandato como chefe de Estado, surpreendeu os mercados, que estavam a dar como certa uma mudança na política brasileira, antecipando que Flávio Bolsonaro sairia vencedor destas eleições.

“É a primeira vez desde 1989 que um candidato que ficou em segundo lugar na primeira volta consegue recuperar e vencer a segunda”, comenta Chris Turner, Global Head of Markets and Regional Head of Research for UK & CEE, num comentário publicado esta segunda-feira. O mesmo especialista nota que “a vitória não está, contudo, isenta de polémica” e “o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, pretende que os resultados eleitorais sejam anulados, alegando que um juiz do Supremo Tribunal Federal prolongou o horário de votação à última hora”.

Espera-se uma forte penalização dos mercados brasileiros. Não seria surpreendente que a taxa de câmbio USD/BRL abrisse com uma subida de 5% a 7%, para a zona dos 5,20–5,25 reais por dólar, enquanto o índice bolsista brasileiro Bovespa deverá registar perdas de dois dígitos. As oscilações poderão ser ainda maiores se o contexto externo voltar a deteriorar-se e as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro norte-americano dispararem. Chris Turner Global Head of Markets and Regional Head of Research for UK & CEE do ING

“Para os mercados financeiros brasileiros, será importante perceber a rapidez com que Bolsonaro aceita os resultados — ou, pelo menos, permite que o processo constitucional siga o seu curso. Foi isso que o seu pai fez em 2022, 44 horas depois de perder para Lula, uma atitude que contribuiu para acalmar os mercados”, refere Chris Turner.

O especialista argumenta que, “para hoje, porém, espera-se uma forte penalização dos mercados brasileiros. Não seria surpreendente que a taxa de câmbio USD/BRL abrisse com uma subida de 5% a 7%, para a zona dos 5,20–5,25 reais por dólar, enquanto o índice bolsista brasileiro Bovespa deverá registar perdas de dois dígitos”. “As oscilações poderão ser ainda maiores se o contexto externo voltar a deteriorar-se e as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro norte-americano dispararem”, sustenta.

A situação orçamental do Brasil é o que suscita maiores preocupações. “Um défice orçamental de 7% a 8% do PIB e um rácio da dívida líquida de 70% do PIB deixam o país vulnerável a uma liquidação generalizada de obrigações nos mercados globais. Em vez da consolidação orçamental que se esperava sob Bolsonaro, os ativos brasileiros terão agora de enfrentar as promessas eleitorais de Lula, incluindo a redução da semana de trabalho”, explica o mesmo analista.

“Esperamos uma forte reação dos mercados na segunda-feira, com uma revisão agressiva das expectativas, um selloff de ativos e os contratos de futuros sobre taxas de juro a deverem atingir rapidamente o limite máximo de variação permitido após a abertura“, antecipa Luis Felipe Vital, responsável pela estratégia macroeconómica da Warren Investimentos, citado pela Reuters.

Esperamos uma forte reação dos mercados na segunda-feira, com uma revisão agressiva das expectativas, um selloff de ativos e os contratos de futuros sobre taxas de juro a deverem atingir rapidamente o limite máximo de variação permitido após a abertura. Luis Felipe Vital Responsável pela estratégia macroeconómica da Warren Investimentos

Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para os mercados emergentes da UBS Global Wealth Management, realça que “os investidores querem um compromisso claro e credível com a disciplina orçamental”. “Esperamos que os ganhos dos mercados registados após a primeira volta sejam, em grande medida, anulados e que o sentimento permaneça fraco até surgir um plano orçamental claro“, remata.

Lula comprometeu-se em alcançar, até 2030, um excedente orçamental primário — que exclui o pagamento de juros da dívida — de cerca de 1,3% do produto interno bruto (PIB). Isso permitiria financiar uma parte dos encargos com juros, reduzindo a necessidade de novos empréstimos. No entanto, a dívida pública já ultrapassa 82% do PIB, enquanto as pensões e outras despesas de caráter obrigatório por lei limitam as margens para realizar poupanças.

“As políticas de Lula têm falado em cortes na despesa, mas ele ainda não entrou em detalhes sobre como serão concretizados”, afirmou Divya Singaravelu, diretora de investigação da Meridian 1305 Capital, à Reuters. A escolha do próximo ministro das Finanças será um dos primeiros sinais para os mercados, acrescentou: “Queremos ver como será o Orçamento do Estado para 2027 e qual será o limite à despesa”.

Quem assumir o cargo terá de detalhar como vai alcançar os compromissos eleitorais sem exceder os limites orçamentais prometidos na campanha. “O ponto fundamental é que, mesmo que o pessimismo prevaleça no curto prazo, os investidores terão de acompanhar a evolução da agenda económica do governo a médio prazo”, diz Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. “O principal aspeto a acompanhar agora é a forma como o governo se organiza para 2027”, conclui.