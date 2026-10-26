Comércio

Bruxelas aceita plano da Temu para detetar produtos ilegais

Comissão Europeia multou em maio a plataforma em 200 milhões de euros por não detetar devidamente produtos ilegais, referindo que encontrou à venda produtos com elevados riscos de segurança.

A Comissão Europeia aceitou o plano de ação proposto pela chinesa Temu para cumprir o Regulamento dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) e combater a disponibilização de produtos ilegais na plataforma. Esta é a resposta da plataforma à multa de 200 milhões aplicada por Bruxelas no passado mês de maio, na sequência de ter encontrado à venda na plataforma brinquedos para bebés, joias ou carregadores com elevados riscos de segurança.

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O plano apresentado pela empresa chinesa prevê cinco medidas para corrigir o incumprimento do regulamento. A Temu propõe, desde logo, realizar uma análise de risco específica da plataforma e utilizar métricas fiáveis para avaliar a eficácia das medidas de mitigação adotadas para reduzir o risco de disseminação de conteúdos ilegais.

A plataforma irá também avaliar as limitações dos seus mecanismos de moderação de conteúdos e analisar se, e de que forma, os seus sistemas de recomendação podem amplificar a divulgação de produtos ilegais. Além disso, a Temu irá examinar o impacto da manipulação deliberada e da promoção de artigos ilegais, incluindo situações em que os vendedores exploram as funcionalidades da plataforma para divulgar anúncios potencialmente ilegais.

A empresa dispõe agora de quatro meses para realizar uma avaliação intercalar dos riscos, abrangendo um período de seis meses, até 30 de novembro de 2026, de modo a garantir a implementação das medidas previstas no plano de ação.

A Comissão Europeia tem vindo a apertar a malha às plataformas de venda chinesas, numa tentativa de proteger os consumidores europeus.

A multa aplicada em maio surge no âmbito de uma investigação aberta em março de 2024 pela Comissão Europeia à Temu e cinge-se apenas às falhas detetadas na avaliação de riscos feita pela Temu nesse ano.

No âmbito desta investigação, a Comissão Europeia está também a avaliar outras questões como o “‘design’ aditivo” da plataforma, os sistemas de recomendação ou as avaliações de risco que foram feitas pela Temu nos anos subsequentes, podendo ainda aplicar multas sobre qualquer uma dessas matérias.

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