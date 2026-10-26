Bruxelas quer administração da UE mais eficiente e prepara reforma até final de 2026

A Comissão Europeia pretende tornar a sua administração mais eficiente, ágil e preparada para responder aos desafios futuros, estando a preparar uma revisão em larga escala da sua organização, cujas recomendações deverão estar concluídas até final de 2026.

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“No mundo atual, a Europa precisa de ser rápida, simples e centrada nas suas prioridades. Com a nossa revisão em larga escala, pretendemos aumentar a eficiência, alcançar mais resultados, mais rapidamente, para podermos prestar o melhor serviço público europeu possível aos nossos cidadãos”, salientou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.

Numa declaração sem perguntas à imprensa em Bruxelas, a responsável defendeu que o executivo comunitário deve ter a “capacidade para agir de forma eficaz e rápida”, o que significa “procedimentos mais simples, estruturas mais claras e uma melhor cooperação entre departamentos”.

Além disso, “precisamos de aproveitar ao máximo cada euro”, sobretudo “numa altura em que os europeus enfrentam dificuldades relacionadas com o custo de vida”, sendo legítimo exigirem que o dinheiro público “continue a gerar valor acrescentado e resultados concretos”.

Outro objetivo é “preparar os funcionários para o futuro”, o que passa por usar mais inteligência artificial e outras tecnologias para reduzir a burocracia, elencou.

O relatório foi elaborado pelo Grupo de Reflexão de Alto Nível sobre o Futuro do Serviço Público da Comissão, presidido pela antiga funcionária e primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral da Comissão Europeia, Catherine Day, e composto por nove peritos externos, que acompanharam o processo de revisão e apresentaram recomendações.

“Estamos agora a entrar na segunda fase, com a apresentação do relatório externo e independente do Grupo de Reflexão de Alto Nível. Este relatório servirá de base às recomendações resultantes da revisão, que deverão estar concluídas até ao final de 2026”, adiantou Ursula von der Leyen à imprensa europeia em Bruxelas.

Segundo o comunicado da instituição, a revisão visa encontrar formas “de a Comissão desenvolver a capacidade de adaptação necessária para evoluir continuamente e produzir resultados em benefício das gerações futuras”. “A Comissão Europeia está empenhada em garantir que a Europa dispõe de uma administração pública moderna e eficiente, capaz de concretizar as suas prioridades políticas e de melhorar o quotidiano dos cidadãos europeus”, vincou o executivo comunitário.

A revisão procura, assim, responder a desafios crescentes nas áreas da segurança, da economia e da sociedade, num contexto em que os recursos são cada vez mais limitados e a tecnologia abre novas possibilidades de trabalho. A iniciativa visa simplificar procedimentos, clarificar estruturas e melhorar a cooperação entre departamentos, permitindo que os recursos sejam canalizados para as áreas com maior impacto.

O processo de revisão envolveu, numa primeira fase, mais de 150 funcionários, distribuídos por 15 grupos de trabalho, além de milhares de trabalhadores dos diferentes serviços da Comissão Europeia, que apresentaram comentários e cerca de 2.000 propostas. A Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen tem colocado a simplificação administrativa e a redução da burocracia entre as prioridades do seu mandato.