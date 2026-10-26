Cimpor lança marca internacional para acelerar construção 3D de baixo carbono

A Cimpor lançou a marca internacional Havelar by Cimpor, dedicada a soluções de construção por impressão em três dimensões (3D), para tornar esta tecnologia economicamente viável, escalável e menos intensiva em carbono, anunciou esta segunda-feira a empresa.

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Em comunicado, a Cimpor explicou que a nova marca resulta de um investimento estratégico na Havelar e combina competências no desenvolvimento de cimento e betão de baixo carbono com tecnologias de construção digital e execução de projetos à escala industrial.

A plataforma integra o desenvolvimento de materiais, a validação laboratorial e industrial, a produção de betão, a conceção de sistemas construtivos, a operação de impressoras 3D, a logística, a execução em obra e o controlo de qualidade.

Em Portugal, o empreendimento residencial da Mariadeira, na Póvoa de Varzim, é apresentado pela empresa como uma demonstração do potencial industrial deste modelo, uma vez que o projeto inclui 16 blocos residenciais e 32 fogos desenvolvidos com recurso à impressão 3D.

Segundo a Cimpor, foi a primeira vez em Portugal que um empreendimento residencial impresso em 3D utilizou betão fornecido exclusivamente por camiões-betoneira, integrando a produção do material e a tecnologia de impressão nas infraestruturas existentes.

Uma das áreas prioritárias da nova marca é o desenvolvimento de betão imprimível em 3D com emissões ultrabaixas de carbono, recorrendo a materiais como argila calcinada, escória granulada de alto-forno moída, ligantes avançados e materiais reciclados.

A estratégia inclui também a valorização de resíduos de construção e demolição, através da recuperação e reutilização de materiais em novos produtos, numa abordagem de economia circular que a empresa designa por “Urban Mining”.

Citado no comunicado, Berkan Fidan, o responsável tecnológico global e membro do conselho executivo da Cimpor, afirmou que a construção 3D pode constituir uma plataforma industrial para responder às necessidades de habitação, ao desenvolvimento urbano resiliente, à reconstrução após catástrofes e à descarbonização.

A empresa pretende alargar a aplicação desta tecnologia a diferentes mercados, incluindo projetos residenciais, habitação social e infraestruturas de apoio.

Além de Portugal, a OYAK Çimento, marca local da Cimpor Global na Turquia, está a desenvolver em Hatay (província a sul da Turquia) um projeto de habitação passiva impressa em 3D. Neste sentido, a estratégia internacional da Havelar by Cimpor abrange ainda potenciais projetos e desenvolvimento de mercado em África, no Médio Oriente, nas Américas e noutros mercados europeus.