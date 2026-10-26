Concurso para concessão da Metro do Porto derrapa e obriga a nova prorrogação com Barraqueiro

O concurso para a subconcessão da operação e manutenção da Metro do Porto, lançado em julho, tinha inicialmente previsto o dia 21 de outubro para a entrega das propostas, mas os potenciais interessados colocaram 3.000 questões, o que levou já a um adiamento de 30 dias, sendo que não deverá ser o último. Perante estes atrasos, o Jornal de Negócios avança que será impossível ter o novo operador do Metro do Porto até 1 de abril do próximo ano, o que obrigará a uma nova prorrogação do contrato com o atual operador, a ViaPorto, do grupo Barraqueiro.

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O contrato em vigor termina a 31 de março de 2027, depois de terem sido feitas duas extensões do prazo no ano passado, num total de dois anos, que foi o máximo previsto contratualmente. Para avançar para mais uma prorrogação com a ViaPorto, a Metro deverá alegar a necessidade de dar continuidade ao serviço a partir de 1 de abril. Tendo em conta os tempos habituais destes processos de contratação e de apreciação pelo Tribunal de Contas, será difícil que antes de setembro do próximo ano haja condições para a entrada do novo operador.

O concurso público internacional para uma nova subconcessão do serviço por um período de oito anos foi lançado em julho. O preço-base do concurso é de 690 milhões de euros para a operação e manutenção da rede entre 2027 e 2035, um valor que é 59% superior ao da atual subconcessão, que teve início em 2018.