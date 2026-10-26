Transportes

Concurso para concessão da Metro do Porto derrapa e obriga a nova prorrogação com Barraqueiro

  • ECO
  • 7:52

Potenciais interessados no concurso para a subconcessão do metro apresentaram 3 mil pedidos de esclarecimento, levando a um prolongamento do prazo. Não haverá condições para novo operador em abril.

O concurso para a subconcessão da operação e manutenção da Metro do Porto, lançado em julho, tinha inicialmente previsto o dia 21 de outubro para a entrega das propostas, mas os potenciais interessados colocaram 3.000 questões, o que levou já a um adiamento de 30 dias, sendo que não deverá ser o último. Perante estes atrasos, o Jornal de Negócios avança que será impossível ter o novo operador do Metro do Porto até 1 de abril do próximo ano, o que obrigará a uma nova prorrogação do contrato com o atual operador, a ViaPorto, do grupo Barraqueiro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O contrato em vigor termina a 31 de março de 2027, depois de terem sido feitas duas extensões do prazo no ano passado, num total de dois anos, que foi o máximo previsto contratualmente. Para avançar para mais uma prorrogação com a ViaPorto, a Metro deverá alegar a necessidade de dar continuidade ao serviço a partir de 1 de abril. Tendo em conta os tempos habituais destes processos de contratação e de apreciação pelo Tribunal de Contas, será difícil que antes de setembro do próximo ano haja condições para a entrada do novo operador.

O concurso público internacional para uma nova subconcessão do serviço por um período de oito anos foi lançado em julho. O preço-base do concurso é de 690 milhões de euros para a operação e manutenção da rede entre 2027 e 2035, um valor que é 59% superior ao da atual subconcessão, que teve início em 2018.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Concurso para concessão da Metro do Porto derrapa e obriga a nova prorrogação com Barraqueiro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Metro do Porto já está a ‘ensaiar’ veículos na Linha Rosa

Lusa,

A Linha Rosa do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, estará operacional até março de 2027. O valor global final desta obra vai ascender a 420 milhões de euros.