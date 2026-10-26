Cuatrecasas assessora 33N Ventures no lançamento de fundo de 200 milhões de euros

A Cuatrecasas assessorou a 33N Ventures no lançamento do 33N Cybersecurity, AI and Defense Tech Champions Growth Fund, um novo fundo de capital de risco com um objetivo de captação de 200 milhões de euros. O fundo vai investir em empresas europeias em fase de crescimento nas áreas da cibersegurança, da inteligência artificial e da tecnologia de defesa e segurança.

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A equipa da Cuatrecasas que assessorou a 33N Ventures foi liderada pelo sócio do setor Financeiro e de Fund Formation Corporate Paulo Costa Martins, e incluiu os associados Catarina Mira Lança, Natacha Branco e Pedro Rodrigues da Silva.

Em comunicado, a firma explica que a assessoria incluiu a estruturação jurídica e regulatória como fundo de capital de risco fechado de direito português, registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o rótulo de fundo europeu de capital de risco (EuVECA), “que permite captar investidores em diferentes jurisdições europeias ao abrigo de um regime harmonizado”.

“Esta operação traduz a aposta da 33N Ventures na consolidação da sua estratégia de investimento em tecnologias críticas para a segurança e a resiliência digital — cibersegurança, inteligência artificial e tecnologia de defesa. A estruturação deste fundo como EuVECA exigiu uma articulação cuidada entre o regime dos fundos europeus de capital de risco e o regime jurídico português, assegurando simultaneamente flexibilidade na captação e alinhamento com as exigências regulatórias aplicáveis”, refere Paulo Costa Martins.