O assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Dan Kennedy, visitou as instalações da Petrozamora, no estado venezuelano de Zulia, acompanhado pelo empresário Alejandro Betancourt, da North American Blue Energy Partners (NABEP), de acordo com informações publicadas pela imprensa venezuelana.

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A visita, descrita pelo Standard Digital News como uma inspeção oficial, decorreu na costa oriental do Lago de Maracaibo. Durante a visita, foram avaliadas as condições operacionais das instalações, a sua capacidade de produção e a infraestrutura técnica associada à atividade petrolífera.

A presença de Kennedy e Betancourt foi também noticiada pelo AlbertoNews, que situou a visita na sexta-feira, 23 de outubro. As imagens da visita mostram os participantes acompanhados por pessoal das instalações. Segundo o Standard Digital News, a visita insere-se no âmbito do acompanhamento dos acordos energéticos entre os Estados Unidos e a Venezuela.

A expansão da NABEP, liderada por Alejandro Betancourt, reflete a sua capacidade de recuperar campos petrolíferos e aumentar a produção no complexo contexto venezuelano. De acordo com informações da Bloomberg desta semana, divulgadas por outros meios de comunicação, a empresa reinvestiu aproximadamente mil milhões de dólares das suas receitas nos últimos dois anos e, segundo uma fonte a par das suas operações, multiplicou por dez a sua produção nesse período. Com uma produção de 223 509 barris equivalentes por dia e a incorporação de uma sexta perfuradora, a NABEP continua a ampliar a sua capacidade operacional e a reforçar os meios técnicos para aumentar o rendimento dos seus jazigos.