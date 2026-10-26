Euribor desce em todos os prazos em semana de BCE

As Euribor desceram esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses. O indexante do crédito à habitação está a aliviar, numa semana que será marcada pela reunião do Banco Central Europeu (BCE), um encontro que deverá marcar uma pausa na subida de juros.

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou esta segunda, ao ser fixada em 2,978%, menos 0,034 pontos percentuais que na sexta-feira, depois de quatro sessões consecutivas acima de 3%.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou esta segunda, ao ser fixada em 2,978%, menos 0,034 pontos percentuais que na sexta-feira, depois de quatro sessões consecutivas acima de 3%. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também baixou, para 3,225%, menos 0,042 pontos que no final da semana passada.

, a taxa Euribor também baixou, para 3,225%, menos 0,042 pontos que no final da semana passada. No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou, ao ser fixada em 2,638%, menos 0,028 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 40,3% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,03% e 24,27%, respetivamente.

Esta semana realiza-se a próxima reunião de política monetária do BCE, em 28 e 29 de outubro em Frankfurt, com os analistas a anteciparem que a entidade liderada por Christine Lagarde mantenha as taxas de juro inalteradas.

No passado dia 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.