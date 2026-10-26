Fernando da Cunha Guedes: “Tinha medo de não estar à altura de poder dar continuidade a este legado”

Fernando da Cunha Guedes, CEO da Sogrape, é o 101º convidado do podcast “E Se Corre Bem?”. Cresceu a observar o seu pai a liderar o negócio da família e, ainda pequeno, confessa que sonhava ser como o seu exemplo paterno. A verdade é que, anos mais tarde, depois de se formar em gestão, acabou por enveredar pela área da banca e por lá se manteve até receber o convite do pai para integrar a Sogrape.

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“Eu sempre tive um desejo interior de um dia ir para a Sogrape, mas depois comecei a fazer uma carreira normal. Até começou a correr bem e ambicionava tornar-me um bom banqueiro. Mas lembro-me que há um dia em que tive uma conversa com o meu pai, na qual ele me convidou para ir para a Sogrape. Eu fiquei surpreendido porque já não estava a contar e, naquele momento, não estava nos meus planos. Mas ele lá me convenceu e eu fui“, contou.

Uma das razões que mais convenceu Fernando da Cunha Guedes a aceitar o convite foi o projeto de crescimento que o pai tinha para a empresa e, por essa razão, pouco tempo depois de entrar na Sogrape, foi para Argentina: “Nesse momento estávamos a começar o nosso processo de internacionalização. Tínhamos uma posição boa no mercado nacional e achamos que devíamos continuar a apostar nos vinhos de castas tradicionais portuguesas em Portugal, mas também apostar nos vinhos modernos lá fora, onde era mais eficiente fazê-lo. E isto levou-nos à Argentina. Foi o primeiro grande projeto de internacionalização produtiva que fizemos e eu estive envolvido no processo”.

“Foi um desafio enorme. Estávamos em 1997, não havia email e falar ao telefone era muito caro e difícil. Portanto, eu cheguei a um país completamente desconhecido, onde não havia portugueses, não tinha como comunicar com Portugal, e tinha um filho pequenino. Só que, por outro lado, foi uma enorme oportunidade. E digo isto não só do ponto vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Tinha 29 anos e foi uma forma de me tornar mais maduro e de crescer“, continuou.

Quatro anos depois, regressou a Portugal. E, quando volta, ingressa o Conselho de Administração da empresa: “Quando fui para a Argentina, acabei por aprender um pouco de tudo. Eu era responsável por toda a cadeia de valor e isso deu-me uma bagagem muito grande. A minha grande universidade foram os quatro anos que estive na Argentina. Isso fez-me voltar já com um super MBA, que depois me permitiu crescer dentro da empresa. Por isso é que, quando regressei, fui para a administração da Sogrape, com alguns pelouros”.

E foi nessa posição que esteve até se ter visto obrigado a suceder ao seu irmão, que assumia a direção da Sogrape, mas a quem foi diagnosticada uma doença que o impossibilitava de continuar a exercer as suas funções. “Foi um período muito complicado porque ninguém estava à espera. Dada a fatalidade, tive de reagir e tive de assumir o lugar por ele deixado, mas era um lugar para o qual não estava preparado. Tinha medo de não estar à altura de poder dar continuidade a este legado e de pôr a empresa a crescer da mesma forma que o meu irmão estava a conseguir“, confessou.







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Mas se, por um lado, o sentimento inicial foi de medo, por outro lado, afirma: “Esse sentimento foi evoluindo para um sentido de responsabilidade, de dar continuidade, de dar o melhor e fazer tudo o que estava ao meu alcance para poder dar sequência a este projeto. Depois evoluiu até para um certo orgulho“. Contudo, nesse período entre o sentido da responsabilidade e o orgulho, sentiu que se precisava de atualizar e, além de tirar outro curso, foi sozinho aprender inglês para uma escola em Londres. Na altura, tinha 40 anos e reconhece que “foi um processo difícil e isolado”.

No entanto, quando assumiu o cargo de CEO da Sogrape, rapidamente percebeu que “sozinho não se faz nada” e passou de um período de isolamento a uma vontade de se mudar a si próprio para, depois, conseguir mudar aqueles que tinha à sua volta. “Primeiro, temos de nos mudar a nós para depois conseguirmos mudar quem vamos escolher para termos na nossa equipa. Não chega só escolher as pessoas, é preciso trazê-las ao mesmo mindset que nós temos para que as ideias possam depois avançar“, afirmou.

“Nessa altura também tive a sorte de conhecer o Kevin Roberts, que me influenciou e continua a influenciar muito profissionalmente. Ele tem uma presença internacional muito forte, é consultor de muitas empresas e organizações governamentais e, nessa altura, eu comecei a trabalhar com ele porque pensei que sozinho não ia fazer nada e queria fazer aquilo em equipa. Portanto, cheguei a uma reunião e disse que íamos trabalhar com aquele senhor, mas tive uma falta de aderência total da equipa“, admitiu.

Ainda assim, não desistiu da sua ideia: “Tínhamos uma visão diferente para o futuro da empresa e tivemos um trabalho muito positivo de alinhamento de estratégia e de ideias. Depois, mais tarde, consegui trazer a equipa de gestão a este projeto e isto foi fundamental para nos dar um rumo e mais força“. Um rumo que levou a Sogrape a ter hoje “80% do negócio fora de Portugal”.

“Acredito muito que a inovação é a chave para o sucesso e para a sustentabilidade que queremos no futuro da empresa. E nós, apesar de trabalharmos num setor tradicional, queremos sempre inovar”, declarou, acrescentando que espera que, um dia, quando passar a sua posição aos seus sucessores, possam sentir orgulho naquilo que faz e prosseguir com o legado que o seu pai lhes deixou.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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