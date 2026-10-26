Exclusivo Galp-Moeve, os bastidores de um negócio falhado. E o que vem a seguir?premium
Lucros a baterem recordes, mas ações a afundarem. Veja aqui o que provocou o colapso das negociações com a Moeve e que está a abalar a cotação da Galp.
As ações da Galp tombavam perto de 10% quando arrancou a teleconferência com os analistas sobre resultados recorde, mas os co-CEO da empresa optaram por abrir a explicar como o fim das negociações com a espanhola Moeve para fundir os negócios downstream teve tudo a ver com a criação de valor e como essa prioridade irá guiar a exploração de novas oportunidades de consolidação.
"Continuamos abertos a oportunidades, mas só as concretizamos em condições que criem claramente valor a longo prazo para os nossos acionistas", afirmou João Diogo Marques da Silva, co-CEO, aos analistas. Para Maria…
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