Galp prevê margem de refinação de dois dígitos “pelo menos” no arranque de 2027

A Galp GALP 10,10% espera manter margens de refinação de dois dígitos, “pelo menos” no primeiro trimestre do próximo ano, indicou o co-CEO, João Diogo da Silva, numa chamada com analistas, na sequência da apresentação de resultados da cotada.

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O porta-voz da petrolífera concedeu que, no início de outubro, se verificaram margens mais baixas, que foram prejudicadas por alguma “pressão adicional” dos fretes marítimos. Este custo, que costuma rondar os 3 a 4 dólares por barril, aumentou para 20 dólares em outubro, apontou em paralelo a co-CEO, Maria João Carioca, na mesma chamada. A líder da Galp justificou com redirecionamentos de cargas, que pressionaram as frotas.

Contudo, “neste ponto”, João Diogo da Silva afirmou que espera uma margem de refinação na ordem dos dois dígitos, “pelo menos no primeiro trimestre” do próximo ano. Com cerca de 50% da capacidade de refinação russa fora do mercado, ainda há um “momento de grande aperto” e “estamos a beneficiar disso”, admitiu o líder executivo.

A margem de refinação da Galp disparou 255,79% no terceiro trimestre deste ano: cifrou-se em 33,8 dólares por barril, um nível nunca antes atingido num trimestre, que compara com os 9,5 dólares do mesmo trimestre do ano anterior. No início do ano, a petrolífera previa colher entre cinco a seis dólares por barril. O registo deste trimestre é também superior à média histórica: desde 2005, a margem de refinação da Galp ficou-se, em média, pelos 4,7 dólares por barril.

O lucro líquido da Galp disparou 68%, em termos homólogos, para 682 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, impulsionado pela subida dos preços do petróleo e da margem de refinação, anunciou a empresa esta segunda-feira em comunicado divulgado no site do regulador dos mercados.

Nesta apresentação de resultados, e tal como o ECO/Capital Verde avançou este domingo, ficou ainda confirmado que a Galp e a espanhola Moeve encerraram as negociações com vista a fundir os negócios de refinação e distribuição sem chegar a acordo.

Não comenta Lula, mas defende estabilidade fiscal no Brasil

A Galp prefere não comentar a reeleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil, mas destacou a importância da estabilidade fiscal e de regras claras para o investimento, reiterando o compromisso de longo prazo com o país.

“Não comentamos resultados políticos ou eleitorais”, afirmou Maria João Carioca. Questionada sobre eventuais alterações na avaliação dos riscos políticos, fiscais e regulamentares no Brasil, tendo em conta a exposição da Galp àquele mercado, a responsável sublinhou que a empresa já atravessou diferentes ciclos políticos no país.

"Continuamos a manter um diálogo aberto com todas as autoridades relevantes, tanto no contexto do setor como com os nossos parceiros.”

Maria João Carioca considerou ainda que o Brasil tem consciência da importância do investimento para o desenvolvimento dos seus recursos petrolíferos, defendendo a necessidade de um enquadramento previsível. “O diálogo aberto sobre a importância da estabilidade fiscal e de regras claras para o investimento internacional é, naturalmente, um fator diferenciador, e é isso que procuramos assegurar”, salientou.

A responsável reiterou a confiança da Galp no mercado brasileiro, onde a empresa concentra grande parte da sua atividade de exploração e produção de petróleo e gás. “Vemos a nossa presença naquele país numa perspetiva de longo prazo”, afirmou, acrescentando que a Galp mantém relações positivas com as autoridades e está confiante de que o Brasil “continuará a ser um importante motor de crescimento” para a empresa.

O Brasil tem um peso determinante nos resultados da Galp, que registou no terceiro trimestre uma produção de petróleo e gás de 131 mil barris equivalentes por dia, beneficiando do aumento progressivo da produção no campo de Bacalhau.

(Notícia atualizada às 13h20 com declarações sobre o Brasil)