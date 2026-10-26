Gemini disponibiliza plataforma com ferramentas para microempresas
O assistente de IA da tecnológica norte-americana passou a disponibilizar, a nível mundial, uma plataforma com novas ferramentas dirigido a microempresas e pequenos empreendedores.
O Gemini, inteligência artificial (IA) da Google, passou a disponibilizar, a nível mundial, Portugal incluído, um ‘hub’ [plataforma] com novas ferramentas dirigido a microempresas e pequenos empreendedores, de acordo com informação divulgada pela tecnológica de Mountain View.
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As soluções, de acordo com a Google, visam “poupar tempo precioso a estes empreendedores permitindo-lhes focar no essencial”. Desde a configuração de elementos gráficos – que permite gerar campanhas e materiais promocionais alinhados com a identidade visual -, passando por informação financeira em tempo real (transformação instantânea de faturas, recibos,entre outros), estas são algumas das ferramentas apresentadas no ‘hub’.
Este ‘hub’ central faz conexão com soluções do Google Workspace, Google Ads e Perfil da Empresa, bem como integração direta com plataformas essenciais como Shopify, Canva, Adobe, Xero, Wix e Zoho.
“Estamos a disponibilizar uma página de destino (landing page) para empresas, desenhada para ajudar os proprietários de pequenas empresas a otimizar as tarefas diárias. A partir deste hub central, podem construir a sua marca, analisar resultados financeiros, compreender comportamentos de clientes e muito mais”, refere a tecnológica, no blogue da empresa.
Segundo a Google, “a página de destino empresarial, as funcionalidades de marketing e finanças, e as novas aplicações associadas vão ser disponibilizadas globalmente ao longo dos próximos dias para todos os utilizadores da aplicação Gemini”.
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