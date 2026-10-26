Leitão Amaro diz que “as regras quando são incumpridas têm de ter consequências”
Após um fim de semana marcado pelas intervenções policiais nas acampadas do Porto e de Lisboa, nenhum dos representantes do Governo falou à margem do evento, nem respondeu a perguntas dos jornalistas.
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse esta segunda-feira, no Porto, que os comportamentos e os movimentos precisam de ter regras e que os incumprimentos têm de ter consequências.
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“Vale a pena dizer que muitas vezes na politica de emigração, como em outras politicas, se esquece que os comportamentos [e] os movimentos precisam de ter regras e as regras quando são incumpridas têm de ter consequências“, disse o ministro que falava numa cerimónia na qual também participou o ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Após um fim de semana marcado pelas intervenções policiais nas acampadas do Porto e de Lisboa, nenhum dos representantes do Governo falou à margem do evento, nem respondeu a perguntas dos jornalistas, tendo os discursos decorrido num espaço exterior.
Localizado na Rua Barão de Forrester, no centro do Porto, foi hoje inaugurada a nova ala modular do Centro de Instalação Temporária (CIT) da Unidade Habitacional de Santo António, instalações vizinhas de vários prédios habitacionais, tendo-se ouvido de uma varanda logo no início da intervenção de Luís Neves a palavra “palhaço”.
Luís Neves centrou o discurso nos números e na capacidade dos CIT do país, enquanto Leitão Amaro centrou o discurso nos agradecimentos às polícias e na importância do cumprimento de regras.
“Nós somos um Governo orgulhoso das suas polícias“, disse Leitão Amaro.
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