Ministério Público passa a ter monopólio dos julgamentos de gestores públicos

⚡ ECO Fast A reforma do Tribunal de Contas, aprovada recentemente, confere ao Ministério Público a exclusividade para requerer o julgamento de gestores públicos por infrações financeiras.

O novo regime altera a responsabilidade financeira, que agora exige dolo ou culpa grave, excluindo a negligência como critério para responsabilização.

Essa mudança pode dificultar a responsabilização de gestores públicos, uma vez que irregularidades não implicam automaticamente em infrações financeiras sob as novas regras.

A reforma do Tribunal de Contas (TdC), aprovada em votação final global na quarta-feira passada, concentra no Ministério Público (MP) o poder de requerer o julgamento dos gestores públicos responsáveis por infrações financeiras no exercício do cargo.

Mas como? O novo regime permite que o MP investigue factos sem ficar preso ao que tenha resultado dos relatórios de auditoria feitos. A alteração surge no pacote legislativo que também restringe a responsabilidade financeira a situações de dolo ou culpa grave, retirando a negligência da equação.

Assim, as novas regras alteram a forma como são iniciados os processos judiciais destinados a responsabilizar quem gere ou utiliza dinheiro público. Uma das mudanças centrais é a atribuição ao Ministério Público (MP) de legitimidade exclusiva para requerer o julgamento por responsabilidade financeira, retirando essa possibilidade às entidades que, no regime atual, podem atuar subsidiariamente.

Neste contexto, as entidades em causa são, essencialmente, os órgãos de direção, superintendência ou tutela das entidades públicas a que pertencem os responsáveis visados e determinados órgãos de controlo interno que elaboraram os relatórios que detetaram as irregularidades.

Por exemplo, podem estar em causa os órgãos de direção de um instituto público ou os organismos de tutela de uma entidade pública. No segundo grupo, estão os órgãos de controlo interno cujos relatórios identificam factos suscetíveis de gerar responsabilidade financeira.

A ideia fundamental é esta: no regime atual, estas entidades podem requerer o julgamento se o Ministério Público não o fizer dentro do prazo legal. Com a reforma, deixam de poder tomar essa iniciativa por essa via, que passa a estar exclusivamente nas mãos do MP.

Mas a mudança não transfere para o MP o poder de condenar gestores públicos, autarcas ou outros responsáveis de, por exemplo, institutos públicos. A decisão continua a pertencer aos juízes do Tribunal de Contas. O que muda é quem pode ter a iniciativa de os levar a julgamento.

Do relatório de auditoria ao julgamento

Até aqui, a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) permitia “que o MP requeresse o julgamento dos processos de responsabilidade financeira. Mas essa legitimidade não era exclusiva”, explica fonte do MP ao ECO.

O artigo 89.º da lei ainda em vigor prevê também que “órgãos de direção, superintendência ou tutela sobre os visados, bem como determinados órgãos de controlo interno responsáveis pelos relatórios, possam requerer o julgamento”. Mas essa possibilidade tem caráter subsidiário: as entidades podem avançar quando o Ministério Público decide não requerer julgar os visados, dentro do prazo legal.

O artigo 57.º estabelece, por sua vez, que os relatórios das ações de controlo do Tribunal de Contas e dos órgãos de controlo interno que evidenciem factos suscetíveis de gerar responsabilidade financeira são remetidos ao MP.

“É a partir deste ponto que se inicia a avaliação sobre a necessidade de avançar judicialmente. A identificação de uma irregularidade num relatório não significa, por si só, que exista uma infração financeira provada ou que alguém tenha de ser condenado”, diz a mesma fonte.

O que pode fazer o Ministério Público com as novas regras?

O novo regime permite ao Ministério Público investigar, alargar “a ação a factos conexos e definir o objeto do processo sem ficar vinculado aos resultados de uma auditoria”.

Esta alteração é relevante porque uma auditoria e um julgamento têm finalidades diferentes. A auditoria identifica factos, analisa procedimentos e pode assinalar irregularidades ou prejuízos para o erário público. Já o processo judicial procura determinar se esses factos constituem infrações financeiras e se estão reunidas as condições legais para responsabilizar pessoas concretas.

A possibilidade de investigar factos conexos permite ao Ministério Público aprofundar situações relacionadas com os factos inicialmente identificados, em vez de ficar limitado à descrição e ao enquadramento apresentados pelos auditores.

Quem decide se houve uma infração financeira?

O Ministério Público avalia os elementos disponíveis, desenvolve as diligências que a lei permite e decide se deve requerer o julgamento. Se avançar, terá de apresentar os factos e os fundamentos jurídicos em que assenta a pretensão, bem como os elementos de prova que a sustentam.

Depois, cabe aos juízes apreciar os argumentos das partes, analisar a prova e decidir se estão preenchidos os pressupostos da responsabilidade financeira.

Esta distinção é essencial: um relatório de auditoria pode revelar uma irregularidade, mas não substitui a prova judicial. O Ministério Público pode entender que há fundamento para pedir uma condenação, mas não pode decretá-la: e o tribunal pode concluir, após a apreciação do processo, que não existem condições para responsabilizar o gestor público visado.

O que está em causa na responsabilidade financeira?

A responsabilidade financeira é um mecanismo destinado a responsabilizar quem, no exercício de funções relacionadas com a gestão ou utilização de recursos públicos, comete infrações previstas na lei.

Pode assumir duas formas principais. A responsabilidade financeira sancionatória pode dar origem à aplicação de multas. A responsabilidade reintegratória visa, em determinadas circunstâncias, obrigar à reposição de dinheiro público indevidamente utilizado.

A reforma altera também o critério de imputação da responsabilidade financeira, que passa a exigir dolo ou culpa grave. O dolo pressupõe uma atuação intencional; a culpa grave corresponde a uma violação particularmente séria dos deveres de cuidado exigíveis.

Esta mudança significa que a existência de uma irregularidade ou de uma decisão de gestão errada não será, por si só, suficiente para determinar responsabilidade financeira. Será necessário apurar se a conduta reúne o grau de culpabilidade exigido pelo novo regime.

O diploma prevê ainda a possibilidade de redução ou relevação da responsabilidade e estabelece um prazo de prescrição de cinco anos para as vertentes sancionatória e reintegratória.