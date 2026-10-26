MP propõe suspensão provisória do processo de detidos no Rossio
As seis pessoas detidas na madrugada de domingo, após a intervenção da polícia na Acampada do Porto, na praça D. João I, vão ser julgadas a 13 de novembro.
O Ministério Público propôs a suspensão provisória do processo dos 27 detidos na madrugada de domingo, no Rossio, por resistência na acampada de Lisboa pelo direito à habitação.
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A informação foi avançada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, à saída do tribunal, pelas 16:15.
Os manifestantes detidos foram presentes ao Juízo Local de Pequena Criminalidade, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, cerca das 14:00, indiciados pelo crime de desobediência.
A suspensão provisória do processo é uma medida alternativa que evita o julgamento em tribunal.
Já as seis pessoas detidas na madrugada de domingo, após a intervenção da polícia na Acampada do Porto, na praça D. João I, vão ser julgadas a 13 de novembro, disse hoje o advogado.
Os detidos foram ouvidos no Juízo Local de Pequena Criminalidade no Porto.
Durante a madrugada de domingo, a PSP dispersou, à bastonada e com recurso a cães, as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para que as pessoas saíssem e as tendas fossem retiradas.
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