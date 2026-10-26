Ideias +M

“Muito prazer”. Regina lança nova imagem

 ,

A campanha “Muito prazer” dá expressão à nova fase da marca através de uma assinatura que joga com a apresentação de uma Regina renovada e com o prazer associado ao consumo dos chocolates.

A Regina está a renovar a sua oferta de chocolates com o lançamento de nove novas tabletes, uma identidade visual atualizada e a campanha “Muito prazer”, que terá presença em televisão, outdoor e digital. A operação pretende reposicionar a marca com uma linguagem mais contemporânea e sofisticada, colocando o prazer de consumo no centro da comunicação. A Nossa é responsável pela parte criativa e a Iniciative é a agência de meios.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A renovação abrange a identidade visual, com o azul Regina a ganhar protagonismo, numa tentativa de reforçar o reconhecimento da marca e a identificação dos produtos no linear.

Esta gama representa muito mais do que o lançamento de nove tabletes. É a expressão de uma nova etapa para Regina”, afirma Francisco Pinho da Costa, head of marketing & product, citado em comunicado. O responsável destaca a ambição de apresentar propostas mais diferenciadoras e sofisticadas, mantendo a qualidade do chocolate como eixo da oferta.

A campanha “Muito prazer” dá expressão à nova fase da marca através de uma assinatura que joga com a apresentação de uma Regina renovada e com o prazer associado ao consumo dos chocolates. O plano de meios prevê presença nos principais canais generalistas de televisão e uma campanha nacional de outdoor, complementadas por ações nas redes sociais e em meios digitais.

A estratégia inclui ainda uma componente de influenciadores, com perfis como Joana Marques, Rebeca Caldeira e Catarina Gouveia, e comunicação nos pontos de venda, já com a nova identidade visual.

A marca não detalha o investimento associado ao lançamento nem a distribuição prevista para a nova gama.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“Muito prazer”. Regina lança nova imagem

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Pessoas +M
Loara Costa, da Sovena, na primeira pessoa

A partir de São Paulo, Loara Costa dirige o marketing do grupo português Sovena, dona da Fula, Oliveira da Serra e Andorinha. A olhar para o futuro, recorda um dos episódios mais desafiantes.

Rafael Correia,

Habitação
Governo passou “uma mensagem contraditória”

O debate sobre a habitação também se faz com palavras. Rodrigo Viana de Freitas (Central de Informação) e Afonso Azevedo Neves (AMP Associates) analisam como Governo, câmaras e PSP comunicaram.

Rafael Correia,

Política
PSD e PS em reflexão sobre mexidas à lei das manifestações

Chega desafia partidos a rever a norma do decreto-lei de 1974 que limita os protestos até às 00h30, PAN admite propor mudanças ao diploma. Já Livre, PCP e BE afastam alterações.

Salomé Pinto,