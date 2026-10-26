Natalee apresenta uma redução de quase 20% no risco de morte no cancro da mama em fase inicial HR+/HER2-, com elevado risco de recidiva

A análise aos seis anos do estudo de fase III Natalee, realizado em Espanha, revelou que o tratamento com Kisqali (ribociclib) associado à terapia endócrina reduz em quase 20% (19,1%) o risco de morte, em comparação com a terapia endócrina isolada, em doentes com cancro da mama em fase inicial HR+/HER2- nos estágios II e III com elevado risco de recidiva.

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O estudo incluiu a população mais ampla de doentes com cancro da mama em fase inicial HR+/HER2- com elevado risco de recidiva, tanto doentes sem envolvimento linfonodal, mas com características de alto risco, como doentes com envolvimento linfonodal.

No momento da análise, as doentes estavam há uma mediana de três anos sem receber o tratamento. O benefício absoluto na sobrevivência livre de doença invasiva aumentou de 4,1% aos cinco anos para 5,3% aos seis anos, enquanto a diferença absoluta na sobrevivência global passou de 1,2% para 2,1% nesse mesmo período. Além disso, observaram-se menos recidivas metastáticas entre as doentes tratadas com ribociclibe associado a terapia endócrina.

Estes dados reforçam o benefício clínico do tratamento a longo prazo. O Dr. Dennis J. Slamon, chefe da Divisão de Hematologia/Oncologia do Departamento de Medicina da UCLA, explicou que «os dados do estudo Natalee, ao fim de seis anos, demonstram claramente uma melhoria clinicamente relevante na sobrevivência global com o tratamento associado à terapia endócrina. Estes resultados têm implicações importantes tanto para as doentes como para os profissionais de saúde em todo o mundo e reforçam ainda mais o papel desta terapia no tratamento do cancro da mama em fase inicial HR+/HER2- com elevado risco de recidiva».

«Os resultados aos seis anos do estudo Natalee representam um marco muito relevante, pois demonstram que a adição deste tratamento à terapia endócrina não só reduz o risco de recidiva, como também se traduz num benefício clinicamente relevante na sobrevivência global, sendo, acima de tudo, a redução mais significativa no risco de morte por cancro da mama», salientou a Dra. Josefina Cruz, oncologista do Hospital Universitário das Canárias e investigadora do Geicam. Além disso, «este benefício continua a aumentar com o tempo e mantém-se anos após o fim do tratamento, o que reforça a importância de intervir precocemente para melhorar o prognóstico a longo prazo das doentes», acrescentou.

A Espanha é um país fundamental para o desenvolvimento do estudo Nataleee, que está a ser realizado em 20 países de todo o mundo, sendo a sua coordenação na Espanha assegurada pelo Grupo Espanhol de Investigação sobre o Cancro da Mama (Geicam).

«O nosso país é o primeiro da Europa e o segundo do mundo em número de doentes incluídos no estudo, com 761 participantes, o que representa 15% da amostra total; apenas os Estados Unidos superam este número, com um total de 819 doentes. A partir do Geicam, coordenámos o ensaio clínico internacional Natalee em 47 hospitais de 12 comunidades autónomas», salientou o Dr. Ander Urruticoechea, oncologista do Hospital Universitário Donostia-Biogipuzkoa, Osakidetza, e presidente do Geicam.

«Estes resultados são especialmente relevantes porque respondem a um dos principais desafios que ainda enfrentamos no cancro da mama em fase inicial: reduzir o risco de recidiva. Apesar dos importantes avanços alcançados, algumas doentes podem voltar a apresentar a doença anos após o diagnóstico inicial e, quando isso acontece, pode ser numa fase avançada. Por isso, é fundamental dispor de opções que permitam reduzir esse risco e oferecer a todas as doentes o melhor tratamento possível para evitar que a doença volte. Gostaria de fazer uma menção especial à generosidade e solidariedade das doentes e à contribuição dos investigadores clínicos que participam no ensaio; é assim que a ciência avança», acrescentou o Dr. Urruticoechea.

Com um acompanhamento mais prolongado, o perfil de segurança manteve-se consistente com as análises anteriores e não foram identificados novos sinais de segurança.