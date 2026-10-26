Agora é oficial. Galp e Moeve falham acordo para fundir negócios de refinação e distribuição

⚡ ECO Fast A Galp e a espanhola Moeve encerraram as negociações para a fusão dos seus negócios de refinação e distribuição sem alcançar um acordo.

As conversações, que visavam criar uma joint venture com a refinaria de Sines e duas refinarias da Moeve, falharam devido a divergências sobre os termos operacionais.

Apesar do insucesso nas negociações, a Galp mantém uma posição forte no setor e acredita na importância da consolidação e parcerias estratégicas para o crescimento futuro.

A Galp e a espanhola Moeve encerraram as negociações com vista a fundir os negócios de refinação e distribuição sem chegar a acordo, anunciou a petrolífera portuguesa esta segunda-feira, confirmando uma notícia que o ECO avançou em primeira mão na noite de domingo.

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“Na sequência do anúncio de 8 de janeiro de 2026, relativo a um acordo não vinculativo

entre a Galp e os acionistas da Moeve, a Mubadala Investment Company e o The Carlyle Group, e na sequência de negociações exaustivas entre as partes, não foi alcançado qualquer acordo”, informou a Galp num comunicado divulgado pela CMVM.

O ECO noticiou na noite de domingo que o negócio para a fusão dos negócios ibéricos de refinação e distribuição de combustíveis estava numa fase crítica, e em risco de cair, devido a divergências entre as duas companhias sobre os termos das operações. A principal acionista e chairperson da Galp, Paula Amorim, não terá aceite as exigências da companhia espanhola controlada pelo fundo Mubadala (Abu Dhabi), apurou o ECO junto de duas fontes diferentes que conhecem o dossiê.

Em causa estava a criação de uma joint venture industrial juntando a refinaria de Sines e duas refinarias da Moeve em Espanha. A Galp ficaria com mais de 20% da nova empresa e os acionistas da Moeve com o restante capital. A Galp e a Moeve iriam ainda unir as suas redes de postos de abastecimento na Península Ibérica, criando uma joint venture detida em cerca de 50% pelas duas partes.

Citada na nota enviada esta segunda-feira ao regulador, Paula Amorim referiu que “após um período de negociações aprofundadas, marcado por um forte empenho das partes em explorar o potencial desta combinação, e apesar de todos os esforços desenvolvidos, não foi possível alcançar um acordo que permitisse concretizar uma oportunidade de elevado potencial para a criação de um grande operador europeu de downstream”.

“Embora o racional estratégico subjacente à operação proposta continue a fazer sentido, as partes não conseguiram alcançar o alinhamento comercial necessário para estabelecer uma parceria duradoura e geradora de valor a longo prazo”, acrescenta a empresária.

Para Amorim, a Galp continua a estar “excecionalmente bem posicionada, com um dos perfis de crescimento mais atrativos na área do upstream do setor, negócios industriais e comerciais sólidos e um portfólio diversificado que inclui energias renováveis e atividades significativas de comercialização.

Esta combinação de negócios, aliada a um balanço financeiro sólido e a uma substancial

capacidade de geração de caixa, proporciona à Galp uma base sólida para continuar a crescer, a investir e a criar valor”, explicou, adiantando que a disciplina na alocação de capital e a criação de valor a longo prazo continuarão a orientar as decisões”.

“Convencidos da lógica da consolidação”

Amorim sublinhou, no entanto, que “continuamos convencidos da lógica estratégica da consolidação no setor a jusante e da importância das parcerias estratégicas, assentes num forte alinhamento e numa visão partilhada, como motores fundamentais da competitividade, da transformação do negócio e do crescimento sustentável”.

As negociações foram anunciadas em janeiro e nessa altura a Galp afirmou que o objetivo era criar “duas empresas líderes de energia na Península Ibérica: a RetailCo e a IndustrialCo” e que a combinação de negócios prevista, que excluiria o chamado ‘upstream’, permitiria consolidar ativos, capacidades e equipas complementares em Portugal e Espanha, com o objetivo de reforçar escala, eficiência operacional e capacidade de investimento, apoiando simultaneamente a transição energética e fortalecendo a resiliência, fiabilidade e competitividade do sistema energético ibérico.

Em julho deste ano, os co-CEO da Galp, João Diogo da Silva e Maria João Carioca, mostravam confiança num acordo e apontavam ao ECO o mês de outubro como a data provável de assinatura.

(Notícia atualizada às 07h07 com mais informações e citações)