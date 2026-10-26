“Parar no tempo nunca vai ser opção”. Loara Costa, da Sovena, na primeira pessoa

A partir de São Paulo, Loara Costa dirige o marketing do grupo português Sovena, dona da Fula, Oliveira da Serra e Andorinha. A olhar para o futuro, recorda um dos episódios mais desafiantes.

Loara Costa entrou na Sovena em 2013 para dirigir o marketing no mercado brasileiro, onde a Andorinha é a principal marca do portefólio. Um ano depois surgiu um dos seus grandes desafios no grupo: a Sovena decidiu terminar o acordo com a Bunge, a grande empresa alimentar que fazia toda a distribuição e comercialização da marca no Brasil. “Começámos do zero“, recorda.

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“Tivemos de constituir uma empresa que, até então, se resumia ao marketing e à gestão dessa parceria. Em termos de estrutura no Brasil, tínhamos o departamento de marketing e um responsável pelo país, mais ao nível da liderança, mas não tínhamos operações, e tivemos de as montar do zero”, conta.

Para Loara Costa, o impacto foi sobretudo a incerteza de “começar um voo a solo”, sem o parceiro que tinha o know-how do país e dimensão no mercado. No marketing, “tivemos simplesmente de fechar a torneira do investimento e dizer adeus a todas as agências”, recorda

A equipa foi contratada pouco a pouco, e a insegurança, admite, também “nos fez crescer e e valorizar”. O resultado vê-se nos números. Quando a Sovena comprou a Andorinha, em 2004, a marca tinha entre 2% e 3% de quota de mercado. Hoje é líder, com 30%. “Aconteceu ao longo de cerca de 20 anos, mas a principal aceleração deu-se nos últimos dez.”

Para dar a volta, aponta a importância da humildade e da resiliência. Sobretudo quando há investimento, o marketing “pode ser muito glamoroso, muito egóico” e envolver os profissionais “num cenário que não é a realidade”. Na escassez, defende, é preciso ser “humilde, persistente, resiliente e determinado”, além de ter um “bom planeamento estratégico” e contar com pessoas e líderes que apoiem nesse momento.

E recorda o que fez nessa altura: “Procurei sempre passar confiança à minha equipa nesse momento de maior escassez, de que a coisa ia virar, de que ia correr bem, por mais que por dentro estivesse a morrer de medo, tanto quanto elas.”

“Trabalhar em marketing é ouvir pessoas e trocar ideias com elas o tempo todo”

De São Paulo a Lisboa

Em 2017, Loara Costa passou a dirigir o marketing internacional do grupo a partir de Lisboa. Viveu três anos em Portugal e acredita que essa fase foi “determinante” para a Sovena apostar na sua capacidade de gerir o marketing a nível global. Chegou como alguém de fora, que “não era nativa, não era portuguesa”, e a primeira coisa que procurou fazer foi “realmente ouvir e aprender”.

“Quando se vai para um desafio global, tentar impor ao todo o que acontece na tua realidade nunca vai resultar. É preciso chegar, ir aos poucos, perceber — nem tudo o que achamos que funciona funciona de facto.”

E acrescenta: “Independentemente do país, cada um de nós tem as suas características, e trabalhar em marketing é ouvir pessoas e trocar ideias com elas o tempo todo. Essa é a grande beleza e o grande desafio dos nossos dias de trabalho.”

Foi também em Portugal que propôs mudar o posicionamento da marca corporativa. Loara Costa diz que procura sempre “provocar pensamentos diferentes” e, dentro das suas funções, mexer no que estava “um pouco acomodado”. A Sovena era um desses casos. Como marca B2B, não comunicada ao consumidor, “não precisávamos necessariamente de mexer” , com o foco direcionado, por exemplo, para a Oliveira da Serra.

No entanto, Loara Costa considerava que mexer na marca corporativa “era mexer na estratégia”. “Não só mudaria o jogo dos negócios — no sentido de ampliar as possibilidades de negócio da empresa — e levaria a uma visão de futuro mais alargada, como também faria com que as marcas em que investimos passassem a ter um norte comum: cada uma tem a sua conversa, mas todas sabem para onde o grupo tem de ir”, explica. A Sovena, “muito orientada para os azeites enquanto mensagem”, passou a ser uma marca focada “na alimentação do futuro”.

“Isso move não só marcas, mas também estratégias: desde uma maior aposta em sustentabilidade até um olhar para new ventures no grupo e as aquisições feitas nesse período.”

Já na direção global, que assume desde 2020, revisitou o posicionamento das marcas, mais ou menos na altura da pandemia, beneficiando da confiança que a administração lhe dava. Os novos posicionamentos deram ao grupo “tranquilidade para continuar a acelerar o ritmo de crescimento”.

A confiança que a liderança dá aos seus colaboradores sente-a como “um voto de confiança e de segurança para, a todo o momento, não me acomodar e não deixar a minha equipa acomodar-se ao que já está estabelecido”.

“Tendo em conta que as nossas marcas já têm mais de 60 anos de existência, é mais do que necessário que se atualizem ao ritmo do momento presente.”

Marcas com mais de 60 anos no TikTok

Andorinha, Fula e Oliveira da Serra concentram o investimento em marketing do grupo, com a empresa a afirmar serem líderes e marcas de confiança nos seus mercados. “Podia ser muito cómodo manter o status quo e seguir no mesmo ritmo: a liderança está garantida”, admite. “Mas não.”

Este ano, a Sovena levou a Oliveira da Serra e a Fula para o TikTok em Portugal. Para Loara Costa, a ideia de que a rede é só para adolescentes e “dancinhas” já passou. “Há muito tempo que percebemos, com dados, que se tornou uma grande ferramenta de utilização, tal e qual outras redes sociais.” A estratégia passa por “ser o mais nativos possível”, para que a interação com os consumidores seja genuína.

O objetivo não é apenas chegar aos mais novos, garante, embora a plataforma seja “uma vertente importante de modernização e de linguagem”. Uma rede “dinâmica e extremamente criativa” acaba por levar as marcas nesse sentido.

As marcas, nota, estão num “processo constante de atualização”. “Tendo em conta que as nossas marcas já têm mais de 60 anos de existência, é mais do que necessário que se atualizem ao ritmo do momento presente. E assim será. Hoje estamos a conversar sobre o TikTok. Amanhã, provavelmente, já estaremos a falar de outras ferramentas”.

Os perfis são localizados. A Andorinha fala sobretudo com o Brasil, e a Oliveira da Serra e a Fula com Portugal. Mas a rede “não tem fronteiras”, e a influência entre Brasil e Portugal leva os conteúdos para lá do país. Loara Costa vê com bons olhos que a Fula chegue ao público angolano e a Oliveira da Serra ao brasileiro: “A conversa ultrapassa fronteiras.”

“Parar no tempo nunca vai ser opção para a Oliveira da Serra”

Com 75% da faturação do grupo a vir dos mercados internacionais, a Sovena é “uma empresa multinacional”, o que, diz, “permite, enquanto marketing, trabalhar com culturas e origens muito diferentes e, consequentemente, ter uma oferta de marcas que consiga conversar com tantas culturas e tantos continentes”.

Cada marca tem uma geografia de referência: a Oliveira da Serra com Portugal e os países ligados a Portugal, a Fula também com Angola e a Andorinha com o Brasil, onde tem “uma notoriedade fortíssima”.

O Brasil é um dos mercados prioritários do grupo e um dos que vão ter um reforço da Oliveira da Serra, como avançou ao ECO o chief commercial officer, Nuno Santos. A marca já está entre as oito maiores num mercado com mais de 200. Para não se sobrepor à Andorinha, que é líder, as duas têm posicionamentos “muito distintos”: a Oliveira da Serra assenta na sustentabilidade e a Andorinha na literacia alimentar. Os escalões de preço também as separam. A Oliveira da Serra entra, assim, “como uma possibilidade de complementaridade para o nosso negócio, ou seja, com o papel de mostrar que há espaço para mais marcas”.

Três lançamentos por ano

Nos últimos meses, a Oliveira da Serra lançou em Portugal o Squeeze, uma parceria de licenciamento com a Bluey, para o público infantil, e uma nova garrafa sem rótulo. Como “líder absoluta”, Loara Costa aponta que a marca tem um papel de gerar valor, inovar e diferenciar-se, com opções para diferentes targets e momentos de consumo.

“Parar no tempo nunca vai ser opção para a Oliveira da Serra“, afirma. Segundo Loara Costa, é a marca que mais inova no azeite, com uma média de cerca de três lançamentos por ano. E há mais a caminho. Sem revelar quais, antecipa que o ritmo de inovação vai continuar e que há “coisas muito boas para apresentar ao público português em breve, também ao nível da linguagem de marca”.

“Estamos, com certeza, num momento de modernização e de atualização. O TikTok é um dos passos que a marca já mostra, mas acho que podemos ocupar um espaço ainda mais relevante no cabaz alimentar dos portugueses, e vamos trabalhar para isso”, revela.

O espaço para crescer existe. “Hoje, apesar de o azeite ser um produto que todos conhecem e que seguramente todos já provaram, só 65% dos lares em Portugal têm azeite. Temos, por isso, uma oportunidade de crescer em todo esse universo que ainda não tem o azeite como hábito regular.”

Mas a Sovena não é só azeite. “Os óleos alimentares têm um peso bastante relevante para a Sovena, e a Fula é a marca que carrega muito desse peso“. “Entre as marcas do mercado português — e nem falo só da Sovena –, é uma das poucas que, mesmo numa era de substituição pela marca própria, continua a ser extremamente top of mind“. Uma saúde de marca que traz a mesma responsabilidade: “não parar no tempo”. “Estou a usar muito esta expressão, é a segunda vez, e de propósito”, nota.

O desafio é tirar o óleo do sítio onde ficou “preso”: as batatas fritas. O chef Kiko, embaixador da marca há alguns anos, mostra-o em sobremesas e em preparações frias e quentes. A Fula quer também manter-se relevante para os públicos que estão a chegar, e aí o TikTok tem sido “uma grata surpresa” junto de quem tem menos de 30 anos. Há ainda possibilidades que “podem não se esgotar nos óleos” e que o grupo está a estudar. “Sendo uma marca tão forte, porque não pensar nos próximos passos para ela?”

“É nos fracassos que conseguimos fortalecer-nos e aprender mais.”

Uma equipa em quatro geografias

Depois dos anos em Portugal, Loara Costa voltou a viver em São Paulo, por motivos familiares. Gere as marcas portuguesas a partir do Brasil, mas vai muitas vezes a Portugal, um acordo que fez com o grupo. “A conversa com a equipa é contínua e diária. Quando encontro a minha equipa, é como se nos tivéssemos visto ontem. Não existe aquela saudade física, porque o Teams, o Meet e todas essas plataformas nos mantêm sempre muito próximos.” Muito do que acontece com as marcas, diz, explica-se pela confiança e pela senioridade das equipas em cada geografia.

O marketing é global, com 20 e poucas pessoas da Sovena no Brasil, em Espanha, em Portugal e nos EUA. Para as restantes geografias, há responsáveis com “um olhar mais global, para apoiar o mundo todo”. A equipa conta ainda com terceiros no merchandising, no Brasil e em Portugal.

Nas agências, a LPM assegura as relações públicas das marcas e a Lift as relações públicas corporativas da Sovena. No Brasil, a Loures trata das relações públicas da Andorinha e a Ampfy da comunicação e dos meios, porque no Brasil “o modelo é um pouco diferente dos outros países e os meios estão dentro das agências”. Em Portugal, a comunicação está com a Hora Creative World (ex-McCann) e os meios com a Mindshare. “Para as restantes geografias, recorremos a parceiros específicos, muitas vezes locais.”

Do grande consumo ao azeite

Antes da Sovena, Loara Costa passou pela empresa de saúde e bem-estar Johnson & Johnson, pela fabricante de eletrodomésticos Whirlpool e pela empresa brasileira de bens de consumo Flora. Sempre gostou de bens de consumo, e acredita que a experiência em vários setores a ajudou a entrar no alimentar, um dos poucos que ainda não conhecia. Entrou pelo azeite, com a Andorinha, e apaixonou-se: “É realmente uma categoria apaixonante.”

Trabalha desde 2003. Lançou muitas marcas e teve de descontinuar outras, e é nesses fracassos que situa as maiores aprendizagens: “É nos fracassos que conseguimos fortalecer-nos e aprender mais.”

“No momento da glória, tudo é muito poderoso, muito entusiasmante. Mas é no momento da escassez de recursos … Já trabalhei com marcas que praticamente não tinham dinheiro para investir.” Ainda hoje brinca com a equipa quando lhe pedem mais investimento: “Olhem, é assim que se aprende, é assim que ficamos mais fortes. Seria muito fácil trabalhar com, sei lá, uma supermarca enorme, com muitos recursos.”

Questionada sobre o que mais potenciou a sua carreira, destaca a comunicação e “essa facilidade de articulação entre equipas”, competências cada vez mais necessárias em empresas com “menos pessoas, mais pressão” e onde conta “resultado, resultado, resultado em primeiro lugar”. A isso junta a forma de lidar com os desafios “sem desistir”.

Fora do trabalho, a prioridade é a filha, de cinco anos. “Está numa idade engraçada: com cinco anos já consegue jogar jogos e divertimo-nos muito nos nossos tempos livres juntas.”

Para descomprimir ao fim do dia, aposta no desporto. “Sou super ativa — já deve ter percebido, pela minha maneira de falar. Encontrei-me nos desportos de raquete e agora faço de tudo. Se me convidar para fazer qualquer coisa que ainda não conheço e que tenha uma raquete, conte comigo.”

Nas marcas, a expressão que mais repete é “não parar no tempo”. Os próximos passos estão anunciados: o reforço da Oliveira da Serra no Brasil, novos caminhos para a Fula para lá dos óleos e lançamentos da Oliveira da Serra em Portugal “em breve”, também ao nível da linguagem de marca.