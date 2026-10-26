Participada da Mota-Engil fecha refinanciamento de 450 milhões na concessionária do Douro Interior

A SDI – Concessionária do Douro Interior, participada da Lineas – Concessões de Transportes — joint-venture entre o Grupo Mota-Engil e a espanhola Serena Industrial Partners –, concluiu a operação de refinanciamento da totalidade da sua dívida sénior no montante de cerca de 450 milhões de euros.

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“A operação registou uma forte procura por parte de instituições financeiras europeias, traduzida na participação de um sindicato bancário composto por entidades de cinco países distintos, confirmando a atratividade e solidez do projeto junto da comunidade financeira internacional”, adianta a empresa em comunicado.

Novobanco, Caixa Geral Depósitos, Intesa Sao Paolo, Societé General, BBVA, ING, Millennium BCP, Bankinter e Abanca foram os bancos que participaram na operação, segundo apurou o ECO

Nos termos do Contrato de Subconcessão, os ganhos financeiros decorrentes da redução dos custos de financiamento serão partilhados equitativamente entre a SDI e a Infraestruturas de Portugal (IP), permitindo uma diminuição dos encargos públicos associados à concessão, explica o mesmo comunicado.

A SDI é a entidade responsável pela Subconcessão Douro Interior, uma infraestrutura rodoviária que abrange cerca de 242 km, dividida em dois eixos principais: o IC5 e o IP2.

“A conclusão deste refinanciamento representa um marco importante para a SDI e evidencia a qualidade dos ativos da concessão, bem como a confiança do mercado financeiro internacional em Portugal, nos seus stakeholders e estrutura legal, bem como, na gestão desta infraestrutura, na sua estabilidade, previsibilidade e desempenho”, acrescenta o mesmo comunicado.