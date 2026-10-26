Portugal vai ter mais dois centros públicos para tratar vício do jogo

Portugal vai ter mais dois centros públicos para tratamento de vícios com o jogo, depois de ter aberto no bairro lisboeta de Marvila a primeira unidade pública do país dedicada a tratar dependentes de jogo a dinheiro. O plano do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) é criar no Porto o que existe agora em Lisboa (Unidade de Tratamento de Gambling) e replicar em Lisboa o Programa de Tratamento de Videojogos, que está a funcionar no antigo hospital de Matosinhos.

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“O ICAD tem previsto, para já, alargar à região Norte/Porto a resposta para gambling (tratamento de jogo a dinheiro) e a resposta para gaming (videojogos) à região de Lisboa”, disse fonte oficial do ICAD ao ECO, esclarecendo que decorrem trabalhos exploratórios, pelo que ainda não existem datas de abertura definidas.

O esclarecimento surge após o Governo indicar, na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) que vai reforçando a capacidade das unidades especializadas em comportamentos aditivos e dependências, terapêuticas e programas de ambulatório, em articulação com centros de saúde, serviços especializados e instituições sociais.

“Em 2027, será igualmente consolidada a resposta assistencial às dependências comportamentais, em particular à perturbação do jogo e do jogo online, através da expansão e consolidação das respostas clínicas especializadas iniciadas em 2026, garantindo uma intervenção diferenciada, multidisciplinar e baseada na melhor evidência científica”, lê-se no OE2027, entregue pelo ministro das Finanças no Parlamento.

“O Governo continuará igualmente a reforçar as respostas de redução de riscos e minimização de danos, promovendo a sua integração com as restantes respostas assistenciais e assegurando a continuidade dos cuidados ao longo de todo o percurso terapêutico, desde a intervenção precoce ao tratamento, reabilitação e reinserção social”, detalha ainda o documento.

Unidade em Marvila com 300 consultas. Contabilista apoia com dívidas

Perante a constatação de que o número de pessoas a pedir apoio por causa de perturbações ligadas ao jogo mais do que duplicou em dois anos, para 782, Lisboa abriu a primeira unidade pública dedicada ao tratamento do vício de jogo a dinheiro em meados de junho. Desde que abriu portas, este centro deu 300 consultas e regista 50 utentes ativos, de acordo com os dados enviados pelo ICAD.

A unidade lisboeta funciona em regime de ambulatório e está instalada no Espaço Lisboa Jovem, na zona de Marvila, que foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa para a intervenção clínica e também apoio na gestão das dívidas, que estão frequentemente associadas ao jogo patológico.

Os doentes são encaminhados pelo ICAD e também pelo SNS através dos médicos de família ou mesmo de profissionais de saúde dos hospitais privados, por exemplo. Além disso, também podem chegar pelo próprio pé, como aconteceu a 12 dos 50 utentes, que recorreram à unidade de tratamento por iniciativa própria, enquanto os restantes foram referenciados por familiares, centros de tratamento do ICAD ou médicos de família.

“Do total (seis) de mulheres, a média etária é mais elevada do que nos homens. Entre os homens, a maioria tem menos de 40 anos. Destes, metade têm até 25 anos. Há ainda um número significativo de jovens a procurar tratamento”, detalha o instituto especializado, sob a tutela do Ministério da Saúde.

Na unidade de Marvila, a primeira deste género no país, os utentes dos 45-49 anos e dos 50-54 anos são os escalões mais significativos. A maioria vem de fora de Lisboa, de concelhos como Aveiro, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Porto, Santarém e Setúbal.

A equipa tem horários rotativos, mas é multidisciplinar, contando com um psiquiatra, quatro psicólogos, assistentes sociais, além de pessoal administrativo. O espaço conta com a presença de um contabilista, quatro horas por semana, que está encarregue de prestar aconselhamento financeiro aos utentes e ajudá-los a gerir eventuais dívidas. Um dos casos é o de uma pessoa que acumulou três milhões de euros de dívida, como noticiou recentemente a agência Lusa.

Em breve, ainda neste mês de outubro, haverá um “Grupo de Famílias” para fazer o acompanhamento familiar através de sessões de casal e outros membros do agregado que estejam a ser impactados com a dependência.