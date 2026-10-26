Pressão para Montenegro fazer prova de vida aumenta. Esquerda não perdoa silêncio de Seguro

As manifestações pela habitação, que começaram no Porto e se alastraram depois a Lisboa e a outras cidades do país, começaram no dia 10 de outubro e duram, por isso, há mais de duas semanas. Entre intervenções policiais, em que a direita e a esquerda se dividem quanto ao uso excessivo de força, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem-se mantido afastado de intervenções públicas desde as declarações prestadas no fim do Conselho Europeu, a 16 de outubro, em que negou ter acusado os manifestantes pela habitação de egoísmo.

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Enquanto a atuação da PSP tem sido vista com diferentes olhos pelos distintos quadrantes políticos, as declarações, ou a falta deles, por parte do primeiro-ministro tem merecido críticas de todos os lados. Desde logo, o maior partido da oposição, o Chega, pelas palavras de André Ventura, criticou o silêncio de Luís Montenegro e acusou o chefe de Governo e o PSD de andarem escondidos, instando-o a “dar a cara” perante “um país que anda completamente à deriva nestas últimas semanas”.

Depois de um Conselho de Ministros que não foi presidido por Luís Montenegro, por se encontrar, como explicou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a visitar uma escola no distrito de Aveiro, a reação do partido à carga policial sobre os manifestantes coube ao eurodeputado e porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho.

Dias depois de falhar a eleição para vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, Bugalho defendeu que existiu proporcionalidade na resposta policial às manifestações de sábado para domingo passados pelo direito à habitação e acusou o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, de irresponsabilidade e hipocrisia.

O porta-voz do partido que apoia o Governo disse ainda que Luís Montenegro “não entra em torneios de conferências de imprensa” com deputados ou líderes partidários. “O primeiro-ministro não ficou nem cego, nem surdo, nem mudo na última semana”, garantiu ainda o eurodeputado. Mas o PSD não falou em uníssono.

O primeiro-ministro não ficou nem cego, nem surdo, nem mudo na última semana. Sebastião Bugalho Porta-voz do PSD

Jorge Moreira da Silva, antigo ministro do PSD e atualmente secretário-geral adjunto da ONU, classificou a carga policial como “injustificável à luz da tolerância, da empatia e dos direitos humanos, é um tremendo erro dos decisores“. Avisou ainda que “é disto que se alimenta o populismo, a radicalização e a descrença na política“.

Horas antes, o secretário-geral do PS tinha exigido um “esclarecimento cabal” do primeiro-ministro sobre a resposta policial às manifestações, defendendo que a saída para o problema “é política, nunca policial”. Salientando que “qualquer restrição do direito de manifestação tem de obedecer aos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade”, José Luís Carneiro reclamou esclarecimentos sobre o que levou a um “uso da força” aparentemente “desproporcionado” por parte das forças policiais.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, também reagiu no domingo a meio da tarde. Nas primeiras declarações sobre a carga policial sobre os manifestantes pela habitação também defendeu a atuação da polícia. “O que eu vi, e acho que vimos todos, foi força física para, de facto, fazer cumprir a lei e o Estado de direito. É disso que estamos aqui a falar“, afirmou.

À esquerda, Livre, PCP e BE também criticaram a atuação da polícia. José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, afirmou que a intervenção policial aconteceu “a mando do Governo” e considerou que o Presidente da República deve pronunciar-se sobre o que aconteceu. Também o Livre, critico desta atuação, pediu a audição urgente de Luís Neves e do diretor da PSP, Pedro Moura.

O partido sustentou o pedido com a “relevância desta matéria para o interesse público” e a “necessidade de esclarecer os factos hoje [domingo] tornados públicos” e quer saber “os meios utilizados nas intervenções policiais em Lisboa e no Porto, os critérios que determinaram a sua utilização e as garantias de respeito pelos direitos fundamentais dos manifestantes”.

Do outro lado, a Iniciativa Liberal (IL), pela voz da presidente Mariana Leitão, disse estar mais preocupada com a inação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, do que com o seu silêncio numa semana marcada por protestos pelo direito à habitação. “Preocupa-me que o Governo não esteja a conseguir pôr em prática propostas, medidas, soluções para a tal necessidade premente que nós temos, que é de construir muito mais, nomeadamente através da utilização dos imóveis devolutos do Estado”, explicou.

À esquerda, os partidos e alguns membros da comissão de honra de António José Seguro também criticaram o silêncio do Presidente da República. “O seu silêncio neste momento, Exmo. Sr. Presidente da República, não acalma a violência. Só a sua palavra pode repor a tranquilidade pública e a primazia do respeito pelos direitos cívicos dos cidadãos”, escrevem os signatários, que terminam com um apelo direto para que o chefe do Estado se faça ouvir.

Entre os subscritores estão Capicua, Pedro Abrunhosa, Valter Hugo Mãe, Helena Roseta e Susana Peralta, Pilar del Río, Ricardo Sá Fernandes, João Paulo Batalha, Paulo de Morais, Rui Horta e Tiago Rodrigues.

Já o secretário-geral do PS absteve-se das críticas ao candidato que apoiou às eleições presidenciais. Questionado pelos jornalistas se considerava que Seguro deveria ter um papel mais interventivo nesta questão remeteu uma resposta para o próprio e afirmou que o seu partido foi convidado para uma reunião, na quinta-feira, “para abordar as questões da coesão e, entre elas, estarão naturalmente as questões da habitação”.

Já Ana Catarina Mendes, eurodeputada do PS, disse à CNN Portugal que é importante que o Governo “ouça as pessoas” e estranhou o silêncio de António José Seguro. “Estou habituada a ter a voz do Presidente da República Mário Soares ou do Presidente da República Jorge Sampaio que, em momentos desta natureza e de carga policial, intervieram a pedir que haja respeito escrupuloso pelo Estado de Direito. É isso que eu espero de um Presidente da República“, defendeu.

O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para a próxima segunda-feira, 2 de novembro, às 15:00, sobre coesão social, tema sobre o qual também já convidou os partidos para audiências. Esta é a segunda reunião do Conselho de Estado que António José Seguro convoca desde que assumiu o cargo, a 9 de março.

Na madrugada de sábado para domingo, a PSP dispersou, à bastonada e com recurso a cães, as manifestações pelo direito à habitação em Lisboa e no Porto, após mais de duas horas de tensão e ordens para que as pessoas saíssem e as tendas fossem retiradas. Os manifestantes não acataram as ordens, invocando o direito constitucional à manifestação.

Segundo a PSP, registaram-se, no total, 11 feridos, cinco em Lisboa e seis no Porto, e 31 detidos por desobediência (25 em Lisboa e seis no Porto). Em comunicado, a Acampada de Lisboa refere dezenas de feridos, 37 dos quais no Porto.

* Com Lusa