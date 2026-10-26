Exclusivo Prestadora de serviços de saúde em casa Puro Cuidado expande para o Portopremium
Até ao final do ano a prestadora de prestadora de serviços de saúde e de cuidado ao domicílio quer ter 300 cuidadores e prestar serviços a mais de 100 famílias na região.
A Puro Cuidado, prestadora de serviços de saúde e de cuidado ao domicílio, acaba de abrir operação na Área Metropolitana do Porto. Até ao final do ano quer ter 300 cuidadores e prestar serviços a mais de 100 famílias na região.
"A expansão para o Porto segue um modelo asset-light, com investimento focado no desenvolvimento operacional local e na angariação de clientes, sem alocação intensiva de capital em infraestruturas físicas", adianta Afonso Madeira,…
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Prestadora de serviços de saúde em casa Puro Cuidado expande para o Porto
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