Prestadora de serviços de saúde em casa Puro Cuidado expande para o Porto

Empreendedorismo

Exclusivo Prestadora de serviços de saúde em casa Puro Cuidado expande para o Portopremium

Até ao final do ano a prestadora de prestadora de serviços de saúde e de cuidado ao domicílio quer ter 300 cuidadores e prestar serviços a mais de 100 famílias na região.

A Puro Cuidado, prestadora de serviços de saúde e de cuidado ao domicílio, acaba de abrir operação na Área Metropolitana do Porto. Até ao final do ano quer ter 300 cuidadores e prestar serviços a mais de 100 famílias na região.

"A expansão para o Porto segue um modelo asset-light, com investimento focado no desenvolvimento operacional local e na angariação de clientes, sem alocação intensiva de capital em infraestruturas físicas", adianta Afonso Madeira,…

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