Revolut lança plataforma para investimento em tecnológicas

ARevolutanunciou esta segunda-feira a criação da Revolut Ventures, numa parceria com o Carne Group. A plataforma, cujo lançamento está previsto para 2027, tem como objetivo dar a oportunidade aos seus clientes para investir em empresas tecnológicas privadas não cotadas em forte crescimento.

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“A Revolut Ventures foi concebida para criar uma ponte entre clientes elegíveis e empresas tecnológicas privadas em forte crescimento“, adianta a fintech em comunicado, destacando que “este tipo de empresas tem demorado mais tempo a entrar em bolsa, tendo a mediana aumentado de 6,9 anos em 2014 para 11 anos em 2025”.

Uma vez que a maior valorização destas empresas ocorre antes da estreia em bolsa, “estas oportunidades de investimento em empresas não cotadas estiveram historicamente reservadas a grandes investidores institucionais e a clientes de património muito elevado, mantendo os investidores comuns excluídos”, destaca a Revolut.

Com a Revolut Ventures, pretendemos derrubar uma das últimas barreiras na gestão de património: a exclusão dos investidores de retalho das empresas não cotadas. A criação de valor acontece muito antes de uma oferta pública inicial e, ao gerirmos a nossa própria plataforma, estamos a dar aos investidores comuns a oportunidade de aceder aos líderes de mercado de amanhã diretamente a partir da aplicação da Revolut. Rolandas Juteika Head de Wealth and Trading da Revolut (EEE)

Além disso, a fintech argumenta que “as oportunidades de investimento em ações cotadas reduziram-se para metade nos EUA, passando de 7000 empresas cotadas em bolsa no ano 2000 para 3900 em 2025” e “empresas maduras e geradoras de liquidez estão, cada vez mais, a ser retiradas de bolsa ou a optar por nunca se cotarem, reduzindo o leque de oportunidades de investimento ao dispor dos pequenos investidores”.

“Com a Revolut Ventures, pretendemos derrubar uma das últimas barreiras na gestão de património: a exclusão dos investidores de retalho das empresas não cotadas. A criação de valor acontece muito antes de uma oferta pública inicial e, ao gerirmos a nossa própria plataforma, estamos a dar aos investidores comuns a oportunidade de aceder aos líderes de mercado de amanhã diretamente a partir da aplicação da Revolut”, argumenta Rolandas Juteika, Head de Wealth and Trading da Revolut (EEE), citada em comunicado.

A nova plataforma será integrada na aplicação da Revolut, juntando-se às opções de investimento já disponibilizadas pela fintech2, como o investimento em ações dos EUA e da Europa, ETF, fundos do mercado monetário, obrigações e fundos de mercados privados.