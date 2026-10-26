“Sacanagem”. Flávio Bolsonaro recusa reconhecer derrota no Brasil e vai pedir anulação das eleições

O candidato às presidenciais de domingo no Brasil Flávio Bolsonaro disse que vai pedir a anulação das eleições após a decisão do Supremo Tribunal Federal de prorrogar o horário das secções de voto e recusa-se a reconhecer a derrota.

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“É inexplicável o que aconteceu”, disse, em crítica ao juiz Cristiano Zanin, do STF brasileiro, que aceitou um pedido da campanha de Lula da Silva para estender o horário de votação, após algumas cidades no país diminuírem a frota de transporte público de autocarros.

“Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diferentes estados. Eu nunca vou saber em estados que as urnas não foram reabertas, quantos votos eu poderia ter”, disse Flávio Bolsonaro.

“As eleições deveriam ter sido anuladas. É impossível reconhecer o resultado”, declarou o candidato do PL ao chamar o processo eleitoral de “sacanagem”.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro é o primeiro candidato presidencial na história do Brasil que venceu na primeira volta, mas perdeu na segunda.

Lula da Silva teve 51,79% dos votos válidos e foi reeleito para um quarto mandato numa viragem histórica.

Flávio Bolsonaro acompanhou a contagem dos votos num escritório de advocacia de um aliado político, numa mansão na freguesia do Lago Sul, área nobre de Brasília.

O local estava repleto de carros de apoiantes próximos de Flávio, que chegaram ao local vestidos com camisolas da seleção brasileira.

Quando o apuramento estava em 13%, os apoiantes soltaram fogos de artifícios e, num clima de estádio de futebol, cantaram músicas que atacam o PT, Lula da Silva e exaltam o bolsonarismo.

Pouco tempo depois, quando Lula da Silva passou para a frente na contagem, o clima de euforia no local foi tomado por silêncio e apreensão.

Confirmada a derrota, muitas pessoas deixaram o local com expressão de luto no rosto, sendo que um apoiante chegou a arrancar sa ua camisa com críticas ao PT, afirmando que “o Nordeste é um câncer no Brasil”.