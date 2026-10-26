Seat faz ‘mira’ ao setor da Defesa com produção de drones na fábrica de Barcelona

A gigante automóvel Seat procura entrar no negócio da Defesa e está a negociar com o grupo tecnológico espanhol Aggity a produção de drones civis e militares na fábrica de Martorell, perto de Barcelona. O projeto prevê a criação de uma linha de produção dedicada e depende de financiamento público, estando em cima da mesa a possibilidade de recorrer a um Programa Especial de Modernização (PEM) da Defesa no país vizinho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com o jornal espanhol Expansión, as duas empresas reuniram-se na semana passada com o Ministério da Indústria de Espanha para discutir formas de financiar a iniciativa, que pretende combinar a capacidade industrial da fabricante automóvel com a tecnologia e a experiência operacional de um consórcio liderado pela Aggity.

A Seat, propriedade do grupo alemão Volkswagen, ainda está a avaliar a viabilidade do projeto e as possibilidades de adaptar os seus processos industriais à produção aeronáutica.

A iniciativa não está fechada e a sua concretização depende da obtenção de financiamento, de acordos entre as empresas e do cumprimento dos requisitos técnicos, regulatórios e de segurança exigidos pelo setor da Defesa. A avançar, torna-se a mais recente fabricante de automóveis a unir forças com a indústria de defesa.

Setor automóvel em ‘modo defesa’

A indústria da defesa está a atrair a atenção de empresas do setor automóvel. A Renault e a Mercedes também já anunciaram projetos e parcerias vocacionadas para este setor, assim como a gigante Ford, que tenta regressar ao negócio da defesa na Europa, quase quatro décadas após ter deixado o setor.

Após um apelo do Ministério das Forças Armadas francês, a Renault tem negociado parcerias com fabricantes de armas e blindados, um convite que o governo alargou a outras indústrias. Em junho, a francesa firmou um acordo com a Thales para desenvolver e industrializar em conjunto a produção de larga escala de drones, depois de, em janeiro, ter acordado com a empresa de defesa Turgis Gaillard, num contrato potencial de mil milhões de euros ao longo de dez anos.

Já a Mercedes-Benz uniu forças com a empresa de defesa alemã Tytan Technologies para produzir veículos antidrone, concentrando os seus esforços em “plataformas veiculares para defesa contra drones e missões de proteção de pessoas e infraestrutura crítica”, baseadas nos modelos Classe G e Sprinter.

A Ford está na corrida pelo programa Light Mobility Vehicle (LMV, Veículo Tático Ligeiro em português) do Ministério da Defesa britânico, um contrato avaliado em cerca de 2 mil milhões de libras (aproximadamente 2,3 mil milhões de euros), destinado a substituir as atuais frotas de veículos. A fabricante norte-americana procura expandir as vendas da sua carrinha Ranger aos países da NATO.

Em Portugal, a Jacinto avançou com uma nova unidade dedicada, a Jacinto Defense, na qual vai investir três milhões de euros numa unidade de produção que “deverá estar pronta a laborar no final do primeiro trimestre de 2027”.

A fabricante de veículos especiais para combate a incêndios, proteção civil, emergência e aplicações especiais tem a mira apontada para o mercado internacional, através de veículos de defesa com proteção balística e veículos terrestres operados remotamente (UGV).