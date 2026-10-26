Transportes

TAP retoma voos para Caracas a 27 de outubro

  • ECO
  • 16:53

Companhia aérea portuguesa tinha deixado de voar para a capital venezuelana na sequência dos sismos de 24 de junho.

A TAP volta a ligar a capital portuguesa e a venezuelana a partir de amanhã, 27 de outubro, com duas frequências semanais, depois de ter interrompido a rota na sequência dos fortes sismos de 24 de junho, que danificaram o aeroporto de Caracas.

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A companhia assinala, em comunicado, que se trata de “uma ligação de particular importância para a comunidade portuguesa e lusodescendente residente naquele país”.

A TAP informa haverá um voo às terças-feiras, com partida de Lisboa às 11h50 e chegada a Caracas às 17h00. No sentido inverso, parte da capital venezuelana às 21h00 e chega a Lisboa às 09h00 do dia seguinte. Aos domingos, a partida de Lisboa está programada para as 10h00, com chegada a Caracas às 15h05. O voo de regresso parte às 18h55 e aterra em Lisboa às 06h55 do dia seguinte. Os preços começam nos 669 euros.

A companhia portuguesa não deixou de voar para a Venezuela. Durante este período passou a operação para o aeroporto de Valência.

Além do regresso a Caracas, a TAP estreou no domingo uma nova ligação do Porto à Ilha do Sal, com partidas às quintas e domingos. Este mês iniciou também a rota entre Lisboa e São Luís do Maranhão, no Brasil.

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