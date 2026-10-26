Telefónica organiza, no Espaço Fundação Telefónica, uma nova edição do Policy Day
A Telefónica realizou, no Espaço Fundação Telefónica, uma nova edição do Policy Day, sob o título «Desafios da soberania tecnológica europeia: visão empresarial».
O encontro analisou o papel da Europa na corrida tecnológica global e as condições necessárias para reforçar a sua competitividade, no contexto da publicação do pacote europeu de soberania tecnológica e das futuras regulamentações em que a Comissão está a trabalhar.
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O ministro da Transformação Digital e da Função Pública, Óscar López, e Pablo de Carvajal, secretário-geral e diretor de Assuntos Públicos e Regulação da Telefónica, concordaram quanto à necessidade de reforçar a soberania tecnológica europeia sem renunciar a uma economia aberta e à colaboração internacional. Durante o diálogo, salientaram a importância de ganhar escala, mobilizar investimento e fortalecer as capacidades próprias em domínios como a conectividade, a inteligência artificial, a supercomputação e a cibersegurança.
Seguiu-se um diálogo empresarial entre representantes da European Round Table (ERT), da Iberdrola, da Airbus e da Telefónica, que debateram o impacto da soberania tecnológica nas decisões concretas das empresas. A mesa redonda destacou a necessidade de reforçar as infraestruturas digitais e energéticas, mobilizar financiamento europeu e reduzir dependências críticas em áreas como os dados, os semicondutores ou as cadeias de abastecimento.
Também foram reclamadas uma regulamentação mais simples e previsível, maior agilidade na concessão de licenças e mecanismos que impulsionem as capacidades tecnológicas europeias e o investimento na inovação. Neste contexto, foi salientada a necessidade de confiar nas empresas e de as considerar aliadas e parceiras estratégicas para avançar rumo a uma Europa mais competitiva e com maior capacidade de decisão tecnológica.
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