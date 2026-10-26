“Temos de ouvir a rua”, reconhece ministro da Habitação

O ministro da Habitação afirma que o Governo tem de “ouvir a rua” nos seus alertas sobre a crise habitacional que Portugal enfrenta, mas critica os partidos que se estão a aproveitar dos protestos no centro de Lisboa e do Porto para instrumentalizar as manifestações.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Governo não legisla com gritos. O Governo está convicto do caminho que está a traçar, que passará por fazer mais casas sejam públicas ou privadas. Termos enorme serenidade, ouvirmos, termos tolerância. Esse tem sido o meu discurso. Temos de ouvir a rua. Temos de saber ouvir a rua”, disse Miguel Pinto Luz, em declarações ao podcast “Política com Assinatura” da rádio Antena 1.

Miguel Pinto Luz considera que a preocupação sobre a habitação é transversal a todas as gerações, porém refere que há partidos que estão a instrumentalizar as ruas, principalmente o Bloco de Esquerda, que sempre foi um “partido de contestação”. “Há uma parte da rua que está instrumentalizada. Faz parte da vida pública, política e partidária”, declarou.

Questionado sobre se os protestos põem em causa a democracia, negou. “Estes partidos que utilizam este tipo de discussão, impedem a discussão saudável de um problema que devia ser um problema transversal de encontrarmos consensos. Impossibilitam a abertura de espaço para esses consensos“, respondeu o ministro durante a entrevista ao canal público.

Em relação à atitude de Luís Montenegro, o ministro das Infraestruturas e Habitação esclareceu que três dias de ausência não justificam a ideia de silêncio e defende que o Executivo comunica quando tem de comunicar, até porque pode fazê-lo através dos vários ministros. “Qual silêncio? O senhor primeiro-ministro é dos maiores interventores públicos neste momento. Vai estar no Parlamento horas a fio. Não existe um ministro da Habitação que tem falado recorrentemente? E um ministro da Administração Interna?”, exemplificou.

No que diz respeito à resposta de Belém, o governante com a pasta da Habitação considera que António José Seguro está a ter o “papel certo” e preocupou-se em seguir um caminho de debate, daí ter decidido reunir com os partidos e convocar o Conselho de Estado para o próximo dia 2 de novembro.

Confrontado com as críticas recentes do Chega à nova lei do arrendamento, Miguel Pinto Luz recordou que existe um acordo assinado com o PSD para fazer passar a lei das rendas e não coloca em cima da mesa um cenário de não ser cumprido, porque “há espaço para aqueles quatro pontos” que André Ventura exigiu que se fossem cumpridos, nomeadamente cauções e salvaguarda dos mais necessitados.