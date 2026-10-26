Termómetro IA: qual é a sua temperatura?

A Inteligência Artificial já faz parte do dia a dia de muitas empresas e profissionais. Está presente nas ferramentas utilizadas para escrever e criar conteúdos, analisar informação, desenvolver software, pesquisar ou simplesmente organizar tarefas. Também entrou na vida pessoal, através de assistentes de voz, ferramentas de geração de imagem e sistemas de recomendação de conteúdos.

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No entanto, ter contacto com Inteligência Artificial não é sinónimo de saber utilizá-la ou de compreender as suas possibilidades e integrá-la de forma consistente no trabalho e na vida quotidiana.

Afinal, em que ponto está a sua relação com a IA?

Para ajudar a responder a esta pergunta, o ECO e a Cegid desenvolveram o Termómetro IA, uma ferramenta que permite avaliar o grau de adoção, proficiência e conforto dos utilizadores com tecnologias de Inteligência Artificial, considerando tanto os contextos profissional e empresarial como pessoal.

Descubra a sua temperatura de IA

Responda a 12 perguntas e descubra o seu nível de utilização e familiaridade com Inteligência Artificial.

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O questionário está dividido em três dimensões. A primeira olha para o contexto empresarial, procurando perceber, entre outros aspetos, a importância que a IA tem para o negócio, se a empresa já utiliza esta tecnologia e que acesso existe a ferramentas tecnológicas.

A segunda centra-se na utilização profissional, com que frequência recorre à IA no trabalho, se valida a informação produzida pelas ferramentas, em que tarefas a utiliza e qual considera ser o seu nível de proficiência e conhecimento sobre conceitos e tendências de IA.

Por fim, o teste olha para a utilização pessoal, incluindo as ferramentas de IA que já experimentou ou utiliza no dia a dia.

Do “Gelado” ao “Incandescente”

No final, cada participante recebe uma pontuação entre 0 e 100 e é enquadrado num de cinco níveis de utilização e proficiência.

Gelado — O Cético | 0–24 pontos

Utilizador com baixa exposição e interesse em IA. Habitualmente não usa IA no trabalho ou recorre muito ocasionalmente. A empresa tende a não ter formação, subscrições, nem política de dados estabelecida. O tema ainda não é prioritário.

Morno — O Curioso | 25–44 pontos

Utilizador com interesse emergente em IA. Costuma usar ocasionalmente, principalmente em versões gratuitas e por iniciativa pessoal. A empresa pode ter algumas iniciativas dispersas, mas geralmente falta estratégia estruturada ou investimento significativo.

Quente — O Utilizador Regular | 45–61 pontos

Utilizador estabelecido que integra IA regularmente nas suas atividades. Tipicamente usa IA semanal ou diariamente em tarefas rotineiras. A empresa tende a ter algumas ferramentas contratadas ou formação pontual, e começam a surgir as primeiras orientações sobre dados.

Muito Quente — O Avançado | 62–77 pontos

Utilizador avançado com forte integração de IA em múltiplos contextos. Geralmente integra IA diariamente em tarefas mais complexas, com ferramentas fornecidas pela empresa e políticas de dados formalizadas. A IA começa a influenciar decisões de gestão.

Incandescente — O Pioneiro | 78–100 pontos

Utilizador especialista com integração total de IA. Costuma ter agentes e automações em produção, processos tipicamente redesenhados em torno da IA, com estratégia na empresa bem definida, orçamento alocado e responsabilidades claras.

Mais do que uma pontuação

O resultado do Termómetro de IA não se limita a dizer quantos pontos conseguiu. A ferramenta apresenta o nível geral, mas também diferentes dimensões do perfil, o peso dos componentes empresarial e pessoal e recomendações ajustadas ao nível identificado.

Depois de conhecer o resultado, é ainda possível descarregar uma imagem com o seu nível, partilhá-lo nas redes sociais, enviá-lo por email ou SMS ou repetir o teste para perceber como diferentes respostas alterariam o resultado.

A questão é simples: onde está a sua temperatura de IA?