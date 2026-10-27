Crise na Habitação

Acampada de Lisboa vai montar tendas em frente à AR após discussão do OE2027

  • Lusa
  • 7:23

Organização apela a participantes na manifestação convocada pela plataforma "Casa para Viver", ao final da tarde em frente ao Parlamento, para que levem tendas e as montem no local após o protesto.

A assembleia popular da Acampada de Lisboa decidiu montar tendas em frente à Assembleia da República na terça-feira à noite, após o protesto contra o Orçamento do Estado para 2027, ficando em aberto a proposta de pernoitar no local.

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A proposta discutida no final da assembleia popular, que decorreu a partir das 19:30 na Praça Dom Pedro IV, em Lisboa, previa inicialmente a realização de uma acampada em frente à Assembleia da República de terça-feira para quarta-feira, antecipando a votação na generalidade do OE2027.

No entanto, a votação não foi consensual, com vários participantes a manifestarem-se preocupados com a possível resposta das forças de segurança, enquanto outros sublinharam a necessidade de pressionar os grupos parlamentares para travar a proposta do Governo.

Perante a falta de consenso, a organização propôs, em alternativa, apelar a que as pessoas que vão participar na manifestação convocada pela plataforma “Casa para Viver” – e que vai decorrer na terça-feira a partir das 18:30 em frente à Assembleia da República – levem tendas e as montem no local após o protesto.

A proposta foi aprovada, com uma maioria de abstenções e cerca de 90 votos favoráveis, ficando em aberto a possibilidade de pernoitar no local, hipótese que será discutida na assembleia popular de terça-feira, que se seguirá à manifestação contra o OE2027.

A Acampada de Lisboa regressa ao Rossio na quarta-feira, para as habituais assembleias populares ao final do dia.

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