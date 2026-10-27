Antas da Cunha Ecija aposta no setor da Segurança e da Defesa

A Antas da Cunha Ecija vai apostar no setor da Segurança e da Defesa. A área será coordenada pelo sócio Paulo de Almeida Sande, que contará com o apoio do consultor internacional de segurança Luís Manuel Brás Bernardino.

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Em comunicado, a firma explica que os serviços deste novo setor estão sobretudo direcionados para fabricantes e integradores de sistemas, fornecedores de tecnologia e equipamento militar, operadores de infraestruturas críticas e prestadores de serviços de segurança.

“Num contexto marcado pelo reforço da autonomia estratégica europeia, pelo crescimento do investimento em Defesa e Segurança, pela crescente relevância das tecnologias de dupla utilização e pelo aumento das exigências regulamentares e regulatórias que estão a transformar profundamente o setor, achámos que fazia todo o sentido investirmos neste projeto”, sublinha o managing partner Fernando Antas da Cunha.

O novo setor será coordenado pelo sócio Paulo de Almeida Sande, que tem centrado a atividade em Direito da União Europeia e Direito Internacional Público, com enfoque na cooperação judiciária no espaço europeu, bem como em Direito da Energia e Contratação Pública.

Já Luís Manuel Brás Bernardino é coronel do Exército Português e conta com experiência internacional em missões nas Nações Unidas, União Europeia e NATO. Na Antas da Cunha Ecija vai apoiar Paulo de Almeida Sande na qualidade de consultor internacional de segurança.