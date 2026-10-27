APS junta-se ao movimento Recordar 1755

⚡ ECO Fast A APS associa-se ao movimento Recordar 1755, promovendo a memória do terramoto de Lisboa através de ações de sensibilização e educação comunitária.

O programa de Literacia do Risco da APS destaca a vulnerabilidade das habitações, com 81% sem cobertura sísmica, evidenciando a necessidade de seguros adequados.

A criação de um sistema nacional de proteção contra catástrofes naturais é urgente, exigindo colaboração entre entidades privadas e o Estado para mitigar perdas económicas.

A CASA, parte integrante da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), associa-se pelo segundo ano consecutivo ao movimento Recordar 1755, uma iniciativa promovida pelo Quake – Museu do Terramoto de Lisboa, que visa manter viva a memória da grande catástrofe que abalou Lisboa, transformando-a num instrumento de sensibilização, educação e preparação comunitária. A adesão da APS a este esforço coletivo inclui a iluminação simbólica da sua sede a roxo, o lançamento de uma campanha dedicada nas redes sociais e um passatempo direcionado a todas as escolas do pais, com o objetivo de promover medidas cruciais de autoproteção e resiliência perante o risco sísmico e outros fenómenos naturais extremos em Portugal.

Um movimento com vista à sensibilização para o risco sísmico

Como salientou José Galamba de Oliveira, presidente da APS, ao ECO Seguros, recordar o terramoto 1755 é um compromisso fundamental com o futuro, reafirmando o papel ativo do setor segurador na construção de uma sociedade mais informada e protegida. A preservação da memória coletiva permite ir além da evocação histórica e focar na criação de uma verdadeira cultura de prevenção. Ao desafiar cidadãos, escolas e instituições a exibirem símbolos roxos às janelas durante todo o mês de novembro, o movimento recordar 1755 demonstra que recordar o passado é a forma mais eficaz de fortalecer a sensibilização para o risco sísmico e capacitar a população para responder a crises futuras.

A vulnerabilidade do edificado e a proteção do património através dos seguros

A prevenção sustentável contra catástrofes naturais exige uma abordagem integrada que combine a preparação individual com mecanismos robustos de proteção financeira e patrimonial. A destruição provocada pelo terramoto de Lisboa em 1755 evidenciou a extrema vulnerabilidade do edificado e a necessidade de garantias financeiras para assegurar a rápida reconstrução das comunidades. Na atualidade, o programa de Literacia do Risco promovido pela APS sublinha que o planeamento e a contratualização de seguros adequados são ferramentas indispensáveis para salvaguardar bens e empresas perante a inevitabilidade de novos abalos geológicos. No entanto, aos dias de hoje, 81% das habitações não têm cobertura sísmica.

Proteção contra catástrofes naturais e resiliência futura

Paralelamente às ações de consciencialização, o setor segurador reitera a necessidade urgente de implementar um sistema nacional de proteção contra catástrofes naturais que complemente a cobertura prestada pelas apólices de seguros. José Galamba de Oliveira reforça que a articulação entre entidades privadas, forças de proteção civil e o Estado é essencial para criar um fundo capaz de mitigar perdas económicas severas.

Ao associar a iluminação da sua sede e a divulgação digital à mensagem do movimento recordar 1755, a APS demonstra que a união entre memória histórica e prevenção estratégica é o caminho para aumentar a resiliência nacional.