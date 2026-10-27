Ativo do dia. Real recupera terreno face ao dólar após cair 11%
Tanto a moeda como as ações brasileiras estão a recuperar algum terreno depois da forte pressão a que foram sujeitos na segunda-feira, na sequência da revirada de Lula nas eleições do país.
O ativo
O real esteve sob forte pressão na segunda-feira, depois da vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras. A moeda brasileira caiu mais de 11% em relação ao dólar perante os receios dos investidores com a situação das contas públicas do país. Esta terça-feira dá sinais de alguma recuperação.
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O marco
O real está a apreciar cerca de 1% para os 5,36 por dólar esta terça-feira, depois de ter recuado para 5,4 por dólar na segunda-feira.
Também a bolsa brasileira dá sinais de estabilização. A reeleição de Lula da Silva levou o Bovespa a quebrar quase 14% na segunda, mas os investidores já superaram o ‘choque, e as ações sobem 1% nesta sessão.
A causa
O ministro das Finanças, Dario Durigan, atribuiu a queda do mercado ao reposicionamento dos investidores, depois de terem acumulado apostas na vitória de Flávio Bolsonaro na segunda volta das eleições, e não a uma deterioração dos fundamentais da economia brasileira.
“A reação de ontem teve muito mais a ver com as posições que o mercado adotou nos últimos dias“, declarou Durigan aos jornalistas em Brasília. “Não foi uma reação aos fundamentos”, disse ainda, citado pela Reuters, considerando que a ligeira recuperação do real demonstra já o regresso de alguma racionalidade no mercado.
Durigan tentou ainda tranquilizar os investidores, assegurando que o governo se mantém comprometido com a “responsabilidade e estabilidade” orçamental.
O que esperar a seguir
Os analistas do JPMorgan consideram que os mercados ainda não desenvolveram uma narrativa clara para o que poderá ser o quarto mandato de Lula da Silva e que os investidores irão reavaliar as suas perspetivas à medida que a equipa económica e os planos do novo governo se forem consolidando.
“E ousamos dizer que, por mais que o mercado esteja adverso agora, vai construir uma narrativa que vai impulsionar os mercados bolsistas para a frente”, escreveram numa nota aos clientes.
Durigan disse que ainda não tinha conversado com Lula da Silva sobre os nomes para a futura equipa económica. E revelou ainda que o governo já tem propostas prontas para levar ao Congresso Nacional para recompor as verbas do Orçamento para atingir o chamado “centro da meta fiscal”, em vez de trabalhar com o limite inferior da faixa de tolerância prevista nas regras atuais.
Rafael Fonteles, governador do Piauí, tem sido apontado ao cargo de ministro das Finanças (ministro da Fazenda no Brasil).
A frase
O mercado estava apostando em uma vitória eleitoral de um determinado candidato. O presidente Lula, em uma vitória histórica, desbancou a expectativa do mercado. E agora o mercado troca de posição.
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