Ativo do dia. Real recupera terreno face ao dólar após cair 11%

O ativo

O real esteve sob forte pressão na segunda-feira, depois da vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras. A moeda brasileira caiu mais de 11% em relação ao dólar perante os receios dos investidores com a situação das contas públicas do país. Esta terça-feira dá sinais de alguma recuperação.

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O marco

O real está a apreciar cerca de 1% para os 5,36 por dólar esta terça-feira, depois de ter recuado para 5,4 por dólar na segunda-feira.

Também a bolsa brasileira dá sinais de estabilização. A reeleição de Lula da Silva levou o Bovespa a quebrar quase 14% na segunda, mas os investidores já superaram o ‘choque, e as ações sobem 1% nesta sessão.

A causa

O ministro das Finanças, Dario Durigan, atribuiu a queda do mercado ao reposicionamento dos investidores, depois de terem acumulado apostas na vitória de Flávio Bolsonaro na segunda volta das eleições, e não a uma deterioração dos fundamentais da economia brasileira.

“A reação de ontem teve muito mais a ver com as posições que o mercado adotou nos últimos dias“, declarou Durigan aos jornalistas em Brasília. “Não foi uma reação aos fundamentos”, disse ainda, citado pela Reuters, considerando que a ligeira recuperação do real demonstra já o regresso de alguma racionalidade no mercado.

Durigan tentou ainda tranquilizar os investidores, assegurando que o governo se mantém comprometido com a “responsabilidade e estabilidade” orçamental.

O que esperar a seguir

Os analistas do JPMorgan consideram que os mercados ainda não desenvolveram uma narrativa clara para o que poderá ser o quarto mandato de Lula da Silva e que os investidores irão reavaliar as suas perspetivas à medida que a equipa económica e os planos do novo governo se forem consolidando.

“E ousamos dizer que, por mais que o mercado esteja adverso agora, vai construir uma narrativa que vai impulsionar os mercados bolsistas para a frente”, escreveram numa nota aos clientes.

Durigan disse que ainda não tinha conversado com Lula da Silva sobre os nomes para a futura equipa económica. E revelou ainda que o governo já tem propostas prontas para levar ao Congresso Nacional para recompor as verbas do Orçamento para atingir o chamado “centro da meta fiscal”, em vez de trabalhar com o limite inferior da faixa de tolerância prevista nas regras atuais.

Rafael Fonteles, governador do Piauí, tem sido apontado ao cargo de ministro das Finanças (ministro da Fazenda no Brasil).

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