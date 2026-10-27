Avaliação bancária das casas continua a abrandar. Metro quadrado atinge 2.278 euros

À semelhança do que tem acontecido nos últimos meses, o valor da avaliação das casas realizada pelos bancos para efeitos de concessão de crédito à habitação voltou a abrandar em setembro. O preço mediano atingiu os 2.278 euros por metro quadrado, o que representa um aumento homólogo de 14,2%, inferior aos 14,7% registados em agosto.

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Apesar do abrandamento do crescimento, o valor da avaliação bancária continua a aumentar mês após mês, com o preço por metro quadrado a subir 24 euros em setembro, face ao mês anterior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto refere ainda que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 32,6 mil, o que representa uma descida de 0,2% face ao mês anterior e de 1,2% face ao período homólogo.

Por tipologia, a avaliação bancária dos apartamentos atingiu 2.662 euros por metro quadrado, o que representa um crescimento homólogo de 15,4%. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.525 euros/m2) e no Algarve (3.010 euros/m2), com o Alentejo e o Centro a apresentarem os valores mais baixos (1.739 euros/m2 e 1.748 euros/m2, respetivamente).

O valor mediano dos apartamentos T1 e T2 subiu 32 e 20 euros, para 3.401 euros/m2 e 2.758 euros/m2, respetivamente, tendo a tipologia T3 apresentado um travão, ao baixar sete euros, para 2.266 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 93,3% das avaliações de apartamentos realizadas no período analisado.

Já o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.621 euros/m2 em setembro, o que representa um acréscimo de 11,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Tal como nos apartamentos, os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.942 euros/m2) e no Algarve (2.835 euros/m2), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1.172 euros/m2 e 1.284 euros/m2, respetivamente).

O valor mediano das moradias T2 subiu nove euros, para 1.634 euros/m2, o das T3 subiu cinco euros (para 1.581 euros/m2) e o das T4 subiu 12 euros, para 1.647 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 87,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.

Por regiões, a Península de Setúbal (18,4%) registou o maior crescimento, não se tendo observado qualquer redução.

(Notícia atualizada às 11h29)