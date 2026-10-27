Bancos preveem ligeira redução da procura por crédito da casa até final do ano

Os bancos estão a prever uma “ligeira redução” da procura das famílias por crédito à habitação e também para o consumo na reta final do ano, de acordo com os resultados do inquérito ao setor sobre o mercado de crédito divulgados esta terça-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os dados do Banco de Portugal revelam que o agravamento das taxas de juro contribuiu já para uma diminuição da procura ao longo do terceiro trimestre, “mas sem impacto no agregado”.

O Banco Central Europeu (BCE) já subiu as taxas de juro por duas ocasiões este ano para travar a escalada da inflação por causa da guerra no Irão. Na reunião desta semana deverá ser mantido o nível de juros na Zona Euro, mas os mercados antecipam novo agravamento das taxas no encontro de dezembro.

Os resultados do inquérito mostram ainda que os bancos não esperam alterações nas condições dos empréstimos no quarto trimestre.

Em relação ao trimestre passado, o setor salienta que o aperto do Banco de Portugal em relação à chamada Recomendação Macroprudencial no início de agosto contribuiu “ligeiramente para termos e condições mais restritivos” nos empréstimos à habitação. O supervisor tornou mais exigente a taxa de esforço ao baixá-la para 45%.

Quanto ao segmento das empresas, os bancos também esperam uma ligeira diminuição na procura por parte das PME e nos empréstimos de longo prazo, mantendo-se a tendência do trimestre anterior.