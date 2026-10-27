Crédito à habitação sobe pelo 32.º mês seguido e supera 120 mil milhões de euros em setembro

O crédito à habitação segue imparável. O stock de empréstimos para a compra de casa subiu em setembro pelo 32.º mês consecutivo e superou pela primeira vez a fasquia dos 120 mil milhões de euros.

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A carteira dos bancos ‘engordou’ 1,12 mil milhões de euros no mês passado, o maior acréscimo desde julho, mostram os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

Esta evolução reflete a crescente procura das famílias por crédito bancário para financiar a compra de casa, sobretudo dos mais jovens, à boleia da garantia pública, isto apesar do aperto das regras do Banco de Portugal que entraram em vigor no início de agosto.

Por outro lado, o aumento dos empréstimos à habitação traduz ainda o crescimento do preço das casas no país nos últimos anos. No segundo trimestre do ano foi de 18,4% em termos homólogos, segundo o INE.

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A carteira de crédito à habitação dos bancos está a crescer de forma ininterrupta desde janeiro de 2024. Neste período de quase três anos já aumentou cerca de 22,4 mil milhões de euros.

Além da casa, os portugueses também estão a pedir mais crédito aos bancos com a finalidade do consumo. O montante de empréstimos ao consumo e outros fins aumentou 225 milhões de euros em setembro, atingindo os 36,1 mil milhões.

No que toca ao crédito às empresas, o stock subiu 454 milhões de euros em setembro, atingindo os 77,8 mil milhões. Em termos homólogos, observou-se um crescimento de 5,8%, igual ao registado no mês anterior.

(Notícia atualizada às 11h57 com mais informação)