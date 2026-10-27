Depósitos a prazo recuperam após maior queda em 16 meses

O stock de depósitos a prazo voltou a subir em setembro, aumentando cerca de 284,4 milhões de euros, recuperando assim da maior queda em quase em ano e meio registada no mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

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No final do mês passado, os bancos guardavam um total de 116,4 mil milhões de euros em depósitos de particulares (incluindo aplicações a prazo acordado e com pré-aviso). Em agosto, mês que costuma a registar um recuo das poupanças das famílias por causa das férias, o stock havia recuado quase 350 milhões, a contração mais acentuada desde abril de 2025. No mês anterior, em julho, também havia cedido 21,5 milhões.

Os juros dos depósitos a prazo têm vindo a subir por causa do aperto financeiro do banco central para controlar a inflação provocada pela guerra. Em agosto, a taxa média das novas aplicações aumentou pelo sétimo mês seguido para 1,63%.

Ainda assim, continua muito aquém do que outros produtos concorrentes estão a oferecer, incluindo os Certificados de Aforro, cuja remuneração, indexada à Euribor a 3 meses, atingiu o teto máximo nos 2,5% há vários meses. Julho trouxe ainda o relançamento de uma nova série dos Certificados do Tesouro, com condições mais atrativas.

Apesar do aumento das aplicações a prazo, a base de depósitos dos bancos caiu 978 milhões em relação a agosto, ascendendo a 203,2 mil milhões de euros. Foi o terceiro mês em quebra.

A descida registada em setembro deveu-se à diminuição de 1,26 mil milhões de euros do dinheiro guardado em contas à ordem.

Em relação aos depósitos das empresas, o stock atingiu os 80,5 mil milhões de euros no final do mês passado, menos 858 milhões em relação ao mês anterior, segundo os dados do supervisor bancário.

(Notícia atualizada às 11h14 com mais informação)