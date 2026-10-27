Flávio Bolsonaro foge do Brasil com destino aos EUA

O senador brasileiro Flávio Bolsonaro abandonou o país e estará a caminho dos Estados Unidos após perder as eleições presidenciais de domingo e recusar-se a cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal para entregar os passaportes, segundo a agência Reuters, que cita duas fontes próximas do caso. Segundo aliados do candidato derrotado citados pela imprensa brasileira, a mulher e as duas filhas também deixaram o Brasil.

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No domingo, após a derrota eleitoral frente a Lula da Silva, Flávio Bolsonaro afirmou que iria pedir a anulação dos resultados, alegando irregularidades na votação. No entanto, o Partido Liberal (PL), a que pertence, reconheceu na segunda-feira a vitória do atual Presidente brasileiro.

A alegada saída do país continua envolta em dúvidas. Um alto responsável da Polícia Federal brasileira, citado pela Reuters, afirmou que o senador não atravessou qualquer posto oficial de controlo migratório. Também a Argentina negou a sua entrada no país, que seria uma possível escala na deslocação para os Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro partia como favorito à vitória nas eleições presidenciais de domingo, mas acabou por perder para Lula da Silva. Na segunda-feira, o senador recebeu um prazo de 24 horas para entregar os passaportes, no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais, na qual nega qualquer irregularidade. O prazo terminou sem que os documentos fossem entregues, segundo duas fontes citadas pela Reuters, que adiantam que os passaportes foram entretanto cancelados. As autoridades brasileiras não têm qualquer registo da sua saída do país.

O pai de Flávio, o antigo Presidente Jair Bolsonaro, também viajou para os Estados Unidos depois de se recusar a reconhecer a derrota eleitoral frente a Lula da Silva, em 2022. Acabaria por regressar ao Brasil, onde foi posteriormente condenado a 27 anos de prisão por planear um golpe de Estado.