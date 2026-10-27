Gonçalo Andrade e Sousa integra a Linklaters como responsável da área de Direito Público e Regulatório

A Linklaters reforçou a equipa do escritório de Lisboa com a integração de Gonçalo Andrade e Sousa, na qualidade de managing associate. O advogado vai assumir a liderança da área de Direito Público e Regulatório, integrada na área de Finance, Energy & Infrastructure.

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Em comunicado, a firma explica que o novo reforço irá contribuir para o desenvolvimento da área em Portugal e para o “acompanhamento de clientes em assuntos complexos, num contexto marcado pelos crescentes desafios regulatórios e pela transformação dos setores público e privado”.

Transitando da Uría Menéndez, Gonçalo Andrade e Sousa tem prestado assessoria regulatória e transacional em projetos privados e de iniciativa pública, nos setores da energia e das infraestruturas. A sua experiência abrange ainda operações de M&A, financiamento e desenvolvimento de projetos, envolvendo ativos altamente regulados, designadamente nas áreas da energia, infraestruturas, água e resíduos, telecomunicações, ambiente e centros de dados.

“Estamos muito satisfeitos com a integração do Gonçalo Andrade e Sousa, que representa um passo significativo no reforço da nossa oferta em Direito Público e Regulatório. A sua experiência e o profundo conhecimento do mercado complementam de forma relevante as nossas competências e a capacidade da equipa para continuar a apoiar os nossos clientes nas suas matérias mais desafiantes, em projetos e operações estratégicas com dimensão nacional e internacional“, refere em comunicado Gonçalo Veiga de Macedo, sócio responsável pela área de Finance, Energy & Infrastructure.